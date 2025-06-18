https://ria.ru/20250618/tramp-2023643589.html
Трамп объяснил суть требования о безоговорочной капитуляции Ирана
Трамп объяснил суть требования о безоговорочной капитуляции Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп объяснил суть требования о безоговорочной капитуляции Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что требование о безоговорочной капитуляции Ирана означает, что Тегеран должен сдаться и прекратить сопротивление. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:32:00+03:00
2025-06-18T17:32:00+03:00
2025-06-18T17:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что требование о безоговорочной капитуляции Ирана означает, что Тегеран должен сдаться и прекратить сопротивление."Это всего два очень простых слова - безоговорочная капитуляция. Это значит: с меня хватит, я сдаюсь, хватит, больше ничего не будет", - сказал журналистам Трамп, допустив, что в противном случае США нанесут удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, иран, израиль, сша, крейг мюррей, казем джалали
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Иран, Израиль, США, Крейг Мюррей, Казем Джалали
Трамп объяснил суть требования о безоговорочной капитуляции Ирана
Трамп заявил, что Тегеран должен сдаться