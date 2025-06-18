https://ria.ru/20250618/tramp-2023641641.html
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:28:00+03:00
2025-06-18T17:28:00+03:00
2025-06-18T17:28:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
тегеран (город)
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". "Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов", - заявил Трамп журналистам на мероприятии возле Белого дома. Президент США призвал Тегеран "сдаться безусловно". "Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там", - сказал Трамп, не раскрывая подробностей и не давая уточнений. По его словам, у Ирана якобы есть "дурные намерения". "На протяжении 40 лет они говорили: смерть Америке, смерть Израилю, всем, кто им не нравится. Они школьные хулиганы, но теперь уже нет", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023238635.html
https://ria.ru/20250612/gosdep-2022561645.html
сша
ближний восток
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Ближний Восток, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого
Трамп: в рамках эскалации на Ближнем Востоке может произойти много плохого