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Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого - РИА Новости, 18.06.2025
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17:28 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tramp-2023641641.html
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:28:00+03:00
2025-06-18T17:28:00+03:00
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого". "Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов", - заявил Трамп журналистам на мероприятии возле Белого дома. Президент США призвал Тегеран "сдаться безусловно". "Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там", - сказал Трамп, не раскрывая подробностей и не давая уточнений. По его словам, у Ирана якобы есть "дурные намерения". "На протяжении 40 лет они говорили: смерть Америке, смерть Израилю, всем, кто им не нравится. Они школьные хулиганы, но теперь уже нет", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023238635.html
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в мире, сша, ближний восток, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Ближний Восток, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана
Трамп заявил, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого

Трамп: в рамках эскалации на Ближнем Востоке может произойти много плохого

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "еще много плохого".
«
"Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов", - заявил Трамп журналистам на мероприятии возле Белого дома.
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Президент США призвал Тегеран "сдаться безусловно".
«
"Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там", - сказал Трамп, не раскрывая подробностей и не давая уточнений.
По его словам, у Ирана якобы есть "дурные намерения".
"На протяжении 40 лет они говорили: смерть Америке, смерть Израилю, всем, кто им не нравится. Они школьные хулиганы, но теперь уже нет", - сказал Трамп.
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В миреСШАБлижний ВостокТегеран (город)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеОбострение отношений США и Ирана
 
 
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