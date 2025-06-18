https://ria.ru/20250618/tramp-2023640482.html

Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум

Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам. Ключевые тезисы: РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:26:00+03:00

2025-06-18T17:26:00+03:00

2025-06-18T23:29:00+03:00

в мире

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владимир путин

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам. Ключевые тезисы:"Я бы не сказал, что мы что-то выиграли уже, но мы достигли прогресса. Следующая неделя будет большой, а может, еще скорее".Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/putin--2023582251.html

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сша

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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-18T17:26 true PT0M32S

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в мире, иран, ближний восток, сша, владимир путин, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте