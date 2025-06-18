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Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум - РИА Новости, 18.06.2025
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17:26 18.06.2025 (обновлено: 23:29 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tramp-2023640482.html
Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум
Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум
Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам. Ключевые тезисы: РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:26:00+03:00
2025-06-18T23:29:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
владимир путин
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам. Ключевые тезисы:&quot;Я бы не сказал, что мы что-то выиграли уже, но мы достигли прогресса. Следующая неделя будет большой, а может, еще скорее&quot;.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/putin--2023582251.html
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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира
Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, иран, ближний восток, сша, владимир путин, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам. Ключевые тезисы:
  • небо над Ираном полностью под американским контролем, а сама страна осталась "беззащитной" без средств ПВО;
  • о сути требования о "безоговорочной капитуляции": все просто — Тегеран должен сдаться;
  • о перспективе переговоров с Ираном: ничего не поздно;
  • ничего еще не закончено и много плохих вещей может произойти;
«

"Я бы не сказал, что мы что-то выиграли уже, но мы достигли прогресса. Следующая неделя будет большой, а может, еще скорее".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
  • американский лидер рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным;
  • хозяин Белого дома утверждает, что российский президент предложил ему стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке, но президент в ответ предложил "заняться этим позже";
  • о перспективе урегулирования украинского конфликта: думаю, с этим удастся разобраться.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем
Вчера, 14:16
 
В миреИранБлижний ВостокСШАВладимир ПутинДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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