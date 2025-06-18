Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум
© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам. Ключевые тезисы:
- небо над Ираном полностью под американским контролем, а сама страна осталась "беззащитной" без средств ПВО;
- о сути требования о "безоговорочной капитуляции": все просто — Тегеран должен сдаться;
- о перспективе переговоров с Ираном: ничего не поздно;
- ничего еще не закончено и много плохих вещей может произойти;
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"Я бы не сказал, что мы что-то выиграли уже, но мы достигли прогресса. Следующая неделя будет большой, а может, еще скорее".
- американский лидер рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным;
- хозяин Белого дома утверждает, что российский президент предложил ему стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке, но президент в ответ предложил "заняться этим позже";
- о перспективе урегулирования украинского конфликта: думаю, с этим удастся разобраться.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.