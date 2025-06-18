https://ria.ru/20250618/tramp-2023638570.html
Трамп заявил, что вчера разговаривал с Путиным
Трамп заявил, что вчера разговаривал с Путиным - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп заявил, что вчера разговаривал с Путиным
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с утверждением о том, что "вчера" у него состоялся разговор с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:22:00+03:00
2025-06-18T17:22:00+03:00
2025-06-18T17:50:00+03:00
дональд трамп
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обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступил с утверждением о том, что "вчера" у него состоялся разговор с российским лидером Владимиром Путиным."Я говорил с ним вчера, и я сказал, вы знаете, он на самом деле предложил помощь с посредничеством (в ирано-израильском конфликте - ред.). Я сказал, сделайте мне одолжение. Урегулируйте сначала свое. Давайте сначала урегулируем Россию. Хорошо? Я сказал, Владимир, давайте сначала урегулируем Россию. Вы можете беспокоиться об этом позже", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, говоря о Путине.Трамп 15 июня на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил телеканалу ABC News, что "открыт" к тому, чтобы Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта.
https://ria.ru/20250616/tramp-2023194776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, россия, сша, ближний восток, владимир путин, обострение отношений сша и ирана
Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Ближний Восток, Владимир Путин, Обострение отношений США и Ирана
Трамп заявил, что вчера разговаривал с Путиным
Трамп выступил с утверждением, что вчера разговаривал с Путиным