https://ria.ru/20250618/tramp-2023638570.html

Трамп заявил, что вчера разговаривал с Путиным

Трамп заявил, что вчера разговаривал с Путиным - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп заявил, что вчера разговаривал с Путиным

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с утверждением о том, что "вчера" у него состоялся разговор с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:22:00+03:00

2025-06-18T17:22:00+03:00

2025-06-18T17:50:00+03:00

дональд трамп

в мире

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сша

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обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступил с утверждением о том, что "вчера" у него состоялся разговор с российским лидером Владимиром Путиным."Я говорил с ним вчера, и я сказал, вы знаете, он на самом деле предложил помощь с посредничеством (в ирано-израильском конфликте - ред.). Я сказал, сделайте мне одолжение. Урегулируйте сначала свое. Давайте сначала урегулируем Россию. Хорошо? Я сказал, Владимир, давайте сначала урегулируем Россию. Вы можете беспокоиться об этом позже", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, говоря о Путине.Трамп 15 июня на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил телеканалу ABC News, что "открыт" к тому, чтобы Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта.

https://ria.ru/20250616/tramp-2023194776.html

россия

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, в мире, россия, сша, ближний восток, владимир путин, обострение отношений сша и ирана