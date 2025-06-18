https://ria.ru/20250618/tramp-2023614567.html

Трамп не хочет втягивать США в войну с Ираном, считает Кнайсль

Трамп не хочет втягивать США в войну с Ираном, считает Кнайсль - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп не хочет втягивать США в войну с Ираном, считает Кнайсль

Президент США Дональд Трамп не хочет втягивать Соединенные Штаты в войну с Ираном, в настоящее время все происходящие приготовления напоминают большое шоу,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:56:00+03:00

2025-06-18T15:56:00+03:00

2025-06-18T16:11:00+03:00

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет втягивать Соединенные Штаты в войну с Ираном, в настоящее время все происходящие приготовления напоминают большое шоу, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Я думаю, что для США поводом для начала войны может быть нападение Ирана на одну из военных баз. Пока что тот этого не делал. Я не уверена, что Трамп действительно хочет втянуть Соединенные Штаты во всю эту ситуацию. Может быть, на данный момент это просто подготовка, вроде большого шоу. Но это уже за гранью шоу, идут бомбардировки с обеих сторон", - сказала Кнайсль агентству на полях Петербургского международного экономического форума. Она добавила, что происходящее можно считать настоящей драмой, ведь оттуда пытаются сбежать те, кто может. "Я обеспокоена. Миллионы людей беспокоятся. На прошлой неделе, кажется, во вторник или среду, я написала в своем Telegram-канале, что велик риск того, что (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху утащит свою страну и весь мир по в своего рода горке вниз для того, чтобы спасти свое собственное политическое существование. Потому что около 10 дней назад нынешнее израильское правительство было готово развалиться в очередной раз. Некоторые второстепенные партии хотели выйти из группы. Для него, возможно, именно сейчас это стало решением, чтобы открыть еще один фронт, в дополнение к ужасам в Газе, ужасам на юге Ливана, ситуации на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме, есть и Сирия", - отметила экс-глава австрийского МИД. Она подчеркнула, что Израиль воюет на пяти фронтах, действуя из внутриполитических соображений. "Теперь он хочет втянуть во все это Соединенные Штаты. На момент нашего разговора мы еще не знаем, решил ли президент (США Дональд) Трамп присоединиться или нет. Это немного напоминает о том, что сделали США в 2003 году, когда собрали огромную силу против Саддама Хусейна. Тогда они смогли создать огромную коалицию. Были такие страны, как Венгрия, Словакия, Польша - все они очень хотели присоединиться к войне против Ирака",- сказала Кнайсль. По ее словам, Израиль не справится своими силами по двум причинам: ему может не хватить запасов вооружения, а также население вряд ли готово к такой войне. "Ясно, что Израиль не может этого сделать. У них нет боеприпасов. У них уже заканчивались боеприпасы, учитывая все трудности, с которыми они столкнулись в Газе и других местах. У них нет необходимых вещей и, прежде всего, тыла в Израиле. Его население не готово страдать", - подчеркнула экс-глава австрийского МИД. Она напомнила, что иранцы показали жизнестойкость в ходе многих войн прошлого. "Иранцы пережили много-много войн. Они очень жизнестойкие… У них огромная способность переживать трудности, чего нельзя сказать о Израиле. Так что тыл в этих случаях совершенно разный. Я не думаю, что большинство населения США выступает за войну. Большинство избирателей (президента США Дональда) Трампа хотят, чтобы у них дома была лучшая жизнь. Они хотят иметь более высокую зарплату. Они хотят жить хорошей жизнью", - отметила Кнайсль. По ее мнению, у Израиля нет обладает четкой военной цели. "Проблема Нетаньяху в том, что у него никогда по-настоящему не было цели ведения войны. В Ливане, в Газе нет цели войны. Я так говорила и неделю назад, до того, как все это началось, что дело пахнет сменой режима. Они, возможно, хотят повторить что-то вроде Ирака, но мы знаем, чем закончился Ирак. В Ираке не было оружия массового уничтожения. В Иране нет ядерной бомбы. Поэтому прямо сейчас это полное противостояние. Я очень надеюсь, что некоторые люди в израильских вооруженных силах также скажут "нет" Нетаньяху. Потому что часто именно армия говорила: "мы этого не делаем". И Нетаньяху находится не в лучших отношениях со своей собственной армией. В вооруженных силах Израиля он никогда не пользовался уважением", - заявила она. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

https://ria.ru/20250618/ssha-2023610608.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023556882.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, карин кнайсль, саддам хусейн, санкт-петербургский государственный университет