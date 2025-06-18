"Как Джо Байден": в Британии остались в шоке от поведения Трампа
Политик Галлоуэй: Трамп становится похожим на Байдена, втягивая США в войну
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп становится похожим на экс-президента США Джо Байдена из-за желания втянуть США в очередной крупный военный конфликт из-за непонимания реального положения дел — такое мнение высказал бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала.
"Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена", — сказал он.
По словам политика, Трамп слепо верит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, игнорируя общественное мнение и советы своей администрации.
"Я <…> слышал, как он рассказывал об этом, когда он утверждал, что был в курсе всей ситуации в Иране", — заключил Галлоуэй.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала DeepDive заявил, что Трамп не получает точные данные о реальном положении дел, из-за чего уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.
Во вторник президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Хозяин Белого дома заявил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".
Ранее США начали перебрасывать авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. При этом Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у Исламской республики средства слежения и ПВО.
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