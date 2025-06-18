Рейтинг@Mail.ru
Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tramp-2023451746.html
Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны
Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны - РИА Новости, 18.06.2025
Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны
Компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, объявила о запуске нового телефона золотого цвета под названием T1 и сервиса сотовой связи Trump Mobile. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:40:00+03:00
2025-06-18T02:40:00+03:00
в мире
сша
китай
технологии
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217273_0:233:3078:1964_1920x0_80_0_0_275eae6502c05da6bb642a6009daf4b7.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, объявила о запуске нового телефона золотого цвета под названием T1 и сервиса сотовой связи Trump Mobile. "Компания Trump Mobile с радостью объявляет о скором выпуске телефона T1 в августе. Этот элегантный смартфон золотистого цвета был создан с учетом высоких требований к производительности и с гордостью разработан и произведен в Соединенных Штатах. Он предназначен для клиентов, которые ожидают от своего оператора мобильной связи только самого лучшего", - говорится в пресс-релизе компании. Дополнительный пакет услуг мобильной связи можно будет приобрести за 47,45 доллара в месяц. Эта цена является отсылкой к двум президентским срокам Дональда Трампа, который был 45-м и теперь является 47-м по счету американским президентом. За эту сумму клиенты получат возможность отправлять неограниченное количество текстовых сообщений, пользоваться телемедицинскими услугами и совершать бесплатные международные звонки в более чем 100 стран мира. При покупке устройства не требуется заключать контракты или проходить проверку кредитоспособности. Телеканал CNBC, ссылаясь на экспертов, сообщил, что недавно анонсированный смартфон, скорее всего, будет производиться в Китае, несмотря на заявления о том, что его производство будет осуществляться в США. Сам президент регулярно призывает бизнес переносить производство в США.
https://ria.ru/20250331/bitkoin-2008415231.html
https://ria.ru/20250122/ssha-1994900620.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217273_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c50eba1a5eac1537566908d14136bdd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, технологии, дональд трамп
В мире, США, Китай, Технологии, Дональд Трамп
Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны

Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны за 499 долларов

© AP Photo / Rod LamkeyДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, объявила о запуске нового телефона золотого цвета под названием T1 и сервиса сотовой связи Trump Mobile.
"Компания Trump Mobile с радостью объявляет о скором выпуске телефона T1 в августе. Этот элегантный смартфон золотистого цвета был создан с учетом высоких требований к производительности и с гордостью разработан и произведен в Соединенных Штатах. Он предназначен для клиентов, которые ожидают от своего оператора мобильной связи только самого лучшего", - говорится в пресс-релизе компании.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Сыновья Трампа приобретут долю в компании по майнингу биткоина, пишут СМИ
31 марта, 15:03
Дополнительный пакет услуг мобильной связи можно будет приобрести за 47,45 доллара в месяц. Эта цена является отсылкой к двум президентским срокам Дональда Трампа, который был 45-м и теперь является 47-м по счету американским президентом. За эту сумму клиенты получат возможность отправлять неограниченное количество текстовых сообщений, пользоваться телемедицинскими услугами и совершать бесплатные международные звонки в более чем 100 стран мира. При покупке устройства не требуется заключать контракты или проходить проверку кредитоспособности.
Телеканал CNBC, ссылаясь на экспертов, сообщил, что недавно анонсированный смартфон, скорее всего, будет производиться в Китае, несмотря на заявления о том, что его производство будет осуществляться в США. Сам президент регулярно призывает бизнес переносить производство в США.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ
22 января, 01:27
 
В миреСШАКитайТехнологииДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала