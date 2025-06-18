https://ria.ru/20250618/tramp-2023451746.html

Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны

Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны - РИА Новости, 18.06.2025

Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны

Компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, объявила о запуске нового телефона золотого цвета под названием T1 и сервиса сотовой связи Trump Mobile. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T02:40:00+03:00

2025-06-18T02:40:00+03:00

2025-06-18T02:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, объявила о запуске нового телефона золотого цвета под названием T1 и сервиса сотовой связи Trump Mobile. "Компания Trump Mobile с радостью объявляет о скором выпуске телефона T1 в августе. Этот элегантный смартфон золотистого цвета был создан с учетом высоких требований к производительности и с гордостью разработан и произведен в Соединенных Штатах. Он предназначен для клиентов, которые ожидают от своего оператора мобильной связи только самого лучшего", - говорится в пресс-релизе компании. Дополнительный пакет услуг мобильной связи можно будет приобрести за 47,45 доллара в месяц. Эта цена является отсылкой к двум президентским срокам Дональда Трампа, который был 45-м и теперь является 47-м по счету американским президентом. За эту сумму клиенты получат возможность отправлять неограниченное количество текстовых сообщений, пользоваться телемедицинскими услугами и совершать бесплатные международные звонки в более чем 100 стран мира. При покупке устройства не требуется заключать контракты или проходить проверку кредитоспособности. Телеканал CNBC, ссылаясь на экспертов, сообщил, что недавно анонсированный смартфон, скорее всего, будет производиться в Китае, несмотря на заявления о том, что его производство будет осуществляться в США. Сам президент регулярно призывает бизнес переносить производство в США.

https://ria.ru/20250331/bitkoin-2008415231.html

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в мире, сша, китай, технологии, дональд трамп