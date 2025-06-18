СМИ: визит Макрона в Гренландию стал одной из причин отъезда Трампа с G7
FT: визит Макрона в Гренландию стал одной из причин раннего отъезда Трампа с G7
© AP Photo / Ludovic MarinДональд Трамп и Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Гренландию стал одной из причин досрочного отъезда главы Белого дома Дональда Трампа с саммита G7, пишет газета Financial Times.
"Решение Макрона сделать символическую остановку в Гренландии по пути на саммит (G7. — Прим. ред.) вызвало у Трампа раздражение и способствовало его решению покинуть саммит досрочно", — сообщило издание со ссылкой на неназванных чиновников, присутствовавших на мероприятии.
В воскресенье Макрон посетил столицу Гренландии Нуук. Он стал первым лидером иностранного государства, побывавшем на острове, входящем в состав Дании.
По словам одного из британских чиновников, президент США просто устал от G7 и хотел продолжить работу над "чем-то продуктивным".
В понедельник Трамп покинул саммит "Большой семерки", несмотря на то, что на вторник у него были запланированы мероприятия. Как заявил Макрон, решение американского лидера может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном.
Сам хозяин Белого дома опроверг это утверждение, отметив, что вернулся в Вашингтон из-за "чего-то более серьезного", чем работа над перемирием между Тегераном и Тель-Авивом. При этом, по данным портала Axios, уже вечером он провел совещание с Советом нацбезопасности по конфликту между Израилем и Ираном.
Макрон ответил на обвинения Трампа
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Притязания Трампа на Гренландию
Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Американский лидер отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.