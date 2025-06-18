https://ria.ru/20250618/tort-2023491857.html

Международный день торта 2025: когда отмечают и история праздника

День торта 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

Международный день торта 2025: когда отмечают и история праздника

Классический медовик, шварцвальдский вишневый торт, нежный чизкейк, тарт татен или экзотический бисквит с манго и маракуйя — в День торта можно побаловать себя... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:14:00+03:00

2025-06-18T14:14:00+03:00

2025-06-18T14:14:00+03:00

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Классический медовик, шварцвальдский вишневый торт, нежный чизкейк, тарт татен или экзотический бисквит с манго и маракуйя — в День торта можно побаловать себя и близких любимым десертом. Какого числа отмечается международный день торта в 2025 году, что придумать на праздник, традиции в эту дату и поздравления — в материале РИА Новости.День тортаДень торта — праздник, который вдохновляет на творчество, создает атмосферу дружбы и объединяет людей разных стран вокруг одного из самых популярных десертов в мире. Его отмечают на всех континентах Земли.Когда отмечаютМеждународный День торта (International Cake Day) ежегодно отмечается 20 июля. Это сравнительно молодой, но уже полюбившийся многим праздник сладкоежек, кондитеров и просто ценителей вкусной жизни.Каждый год торжество посвящено определенной теме. В разные годы девизами были слова: "Планета Любви", "Парад Планет", "В гостях у Сказки", "Путешествие во Времени", "Сад Любви", "Наше Кино", "Волшебство Танца" и другие.История праздникаБренд-шеф-кондитер сети Britannica project Дмитрий Миллер рассказал РИА Новости, что праздник появился в 2011 году по инициативе международного арт-сообщества "I Cake You", которое использовало торт как символ дружбы и мира между народами. Главный девиз праздника — "I cake you", что означает "Я дарю тебе торт" или "Я с тобой делюсь тортом". Идея заключалась в объединении людей по всему миру через сладкий символ — торт — вне зависимости от национальности, вероисповедания и границ."С момента основания праздник получил широкую поддержку, и к нему присоединились страны Европы, Азии и Америки. День торта стал не просто кулинарным событием, но и днем, когда люди стремятся дарить радость, создавать душевную атмосферу и напоминать о важности дружбы", — говорит эксперт.Как отмечаютДень торта отмечается в различных форматах: масштабные фестивали с дегустацией тортов, кулинарные мастер-классы, благотворительные акции или семейные посиделки за чашкой чая с любимым десертом.По словам Дмитрия Миллера, в разных городах организуют ярмарки и конкурсы среди кондитеров, создают совместные проекты. В рамках праздника люди из разных стран делятся рецептами, проводят флешмобы, записывают видео с поздравлениями, пекут "торты дружбы". Часто торты создаются в коллаборации нескольких кондитеров или семей.Известно, что самый высокий в мире торт был приготовлен в США, он насчитывал десять ярусов и достигал тридцати метров в высоту. Кондитеры Перу изготовили рекордно длинное лакомство, которое составляло 246 метров в длину. В его приготовлении принимали участие 300 кондитеров, а количество затраченного сахара превысило 500 килограммов. Лакомство раздали детям.Самый дорогой торт с бриллиантами был изготовлен в Токио, специально для выставки драгоценных камней. Разработка лакомства длилась полгода, на торте было около 230 бриллиантов, а его цена составляла 1,6 миллиона долларов.ПоздравленияВ день торта кондитеры активно поздравляют друг друга в социальных сетях. Публикуют фотографии, рецепты, делятся историей любимых десертов с хэштегами: #InternationalCakeDay, #ICakeYou, #ДеньТорта.Бренд-шеф-кондитер сети Britannica project Дмитрий Миллер:"В День торта официально разрешено: не считать калории, есть десерты на завтрак, обед и ужин, а главное — делиться этим с друзьями! Сладкого тебе дня и кусочка счастья на каждый день".

https://ria.ru/20250320/tort-1997092096.html

https://ria.ru/20250503/konditery-2014443597.html

https://ria.ru/20250407/tort-1997101666.html

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