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Товарооборот России и ЕС достиг минимальных за 25 лет значений - РИА Новости, 18.06.2025
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06:36 18.06.2025 (обновлено: 08:23 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/torgovlya-2023464046.html
Товарооборот России и ЕС достиг минимальных за 25 лет значений
Товарооборот России и ЕС достиг минимальных за 25 лет значений - РИА Новости, 18.06.2025
Товарооборот России и ЕС достиг минимальных за 25 лет значений
Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:36:00+03:00
2025-06-18T08:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.Российский экспорт снизился в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. В то же время поставки европейской продукции в Россию сократились на семь процентов, составив 2,6 миллиарда евро. В результате объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро, что на 11 процентов меньше показателя месяцем ранее. Последний раз она падала ниже пяти миллиардов евро в июне 2024 года. Основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия, хотя товарооборот с ней за апрель сократился на 13 процентов, до 684,5 миллиона евро. В то же время торговля с Венгрией выросла на 16 процентов, до 551,5 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Италия, объем торговых отношений с которой уменьшился на четыре процента и составил 436,9 миллиона евро.
https://ria.ru/20250616/zakon-2023099536.html
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экономика, россия, германия, венгрия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Германия, Венгрия, Евросоюз, Евростат
Товарооборот России и ЕС достиг минимальных за 25 лет значений

Евростат: торговля России и ЕС опустилась ниже пяти миллиардов евро в апреле

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Российский экспорт снизился в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. В то же время поставки европейской продукции в Россию сократились на семь процентов, составив 2,6 миллиарда евро.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Financial Times: ЕК нашла способ обойти вето на запрет российского газа
16 июня, 12:39
В результате объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро, что на 11 процентов меньше показателя месяцем ранее. Последний раз она падала ниже пяти миллиардов евро в июне 2024 года.
Основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия, хотя товарооборот с ней за апрель сократился на 13 процентов, до 684,5 миллиона евро. В то же время торговля с Венгрией выросла на 16 процентов, до 551,5 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Италия, объем торговых отношений с которой уменьшился на четыре процента и составил 436,9 миллиона евро.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Вице-премьер Италии осудил новые санкции против России
9 июня, 15:53
 
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