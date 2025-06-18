https://ria.ru/20250618/torgovlya-2023464046.html

Товарооборот России и ЕС достиг минимальных за 25 лет значений

Товарооборот России и ЕС достиг минимальных за 25 лет значений - РИА Новости, 18.06.2025

Товарооборот России и ЕС достиг минимальных за 25 лет значений

Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T06:36:00+03:00

2025-06-18T06:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Торговля России и Евросоюза в апреле опустилась ниже пяти миллиардов евро, став минимальной с 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.Российский экспорт снизился в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. В то же время поставки европейской продукции в Россию сократились на семь процентов, составив 2,6 миллиарда евро. В результате объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро, что на 11 процентов меньше показателя месяцем ранее. Последний раз она падала ниже пяти миллиардов евро в июне 2024 года. Основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия, хотя товарооборот с ней за апрель сократился на 13 процентов, до 684,5 миллиона евро. В то же время торговля с Венгрией выросла на 16 процентов, до 551,5 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Италия, объем торговых отношений с которой уменьшился на четыре процента и составил 436,9 миллиона евро.

https://ria.ru/20250616/zakon-2023099536.html

https://ria.ru/20250609/italija-2021821839.html

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экономика, россия, германия, венгрия, евросоюз, евростат