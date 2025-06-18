Основатель Tenchat предложил создать маркетплейс российских технологий
Основатель Tenchat Теняев предложил создать экспортный маркетплейс технологий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Создание маркетплейса российских технологий - среди которых Rutube, VK, Tenchat и другие - позволило бы продавать их в дружественные страны, чтобы на базе этих разработок они создавали собственные платформы, такое мнение высказал основатель деловой соцсети Tenchat Семен Теняев на ПМЭФ.
"Любая страна понимает, что данные - это новое золото. И мы здесь, на самом деле - не только про Tenchat речь, про VK, про Rutube - мы можем просто создать экспортный маркетплейс наших технологий. … Продавать эту историю не пользователям, а по сути G2G (government to government, государство государству - ред.), когда мы говорим дружественным странам: "Ребят, смотрите, мы можем дать вам платформу, где данные будут на вашей стороне", - сказал Теняев на сессии "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы".
Он объяснил, что это может быть такая платформа, где стране через Минцифры РФ "дарят" определенную технологию, а потом "подсаживают" на нее. "На мой взгляд, это тот путь, который должен начаться после импортозамещения, такое экспортозамещение", - добавил Теняев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.