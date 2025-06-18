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Основатель Tenchat предложил создать маркетплейс российских технологий - РИА Новости, 18.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:45 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tenjaev-2023650036.html
Основатель Tenchat предложил создать маркетплейс российских технологий
Основатель Tenchat предложил создать маркетплейс российских технологий - РИА Новости, 18.06.2025
Основатель Tenchat предложил создать маркетплейс российских технологий
Создание маркетплейса российских технологий - среди которых Rutube, VK, Tenchat и другие - позволило бы продавать их в дружественные страны, чтобы на базе этих... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:45:00+03:00
2025-06-18T17:45:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
rutube
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Создание маркетплейса российских технологий - среди которых Rutube, VK, Tenchat и другие - позволило бы продавать их в дружественные страны, чтобы на базе этих разработок они создавали собственные платформы, такое мнение высказал основатель деловой соцсети Tenchat Семен Теняев на ПМЭФ. "Любая страна понимает, что данные - это новое золото. И мы здесь, на самом деле - не только про Tenchat речь, про VK, про Rutube - мы можем просто создать экспортный маркетплейс наших технологий. … Продавать эту историю не пользователям, а по сути G2G (government to government, государство государству - ред.), когда мы говорим дружественным странам: "Ребят, смотрите, мы можем дать вам платформу, где данные будут на вашей стороне", - сказал Теняев на сессии "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы". Он объяснил, что это может быть такая платформа, где стране через Минцифры РФ "дарят" определенную технологию, а потом "подсаживают" на нее. "На мой взгляд, это тот путь, который должен начаться после импортозамещения, такое экспортозамещение", - добавил Теняев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023610498.html
https://ria.ru/20250618/rutube-2023558208.html
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технологии, россия, rutube
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Rutube
Основатель Tenchat предложил создать маркетплейс российских технологий

Основатель Tenchat Теняев предложил создать экспортный маркетплейс технологий

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Создание маркетплейса российских технологий - среди которых Rutube, VK, Tenchat и другие - позволило бы продавать их в дружественные страны, чтобы на базе этих разработок они создавали собственные платформы, такое мнение высказал основатель деловой соцсети Tenchat Семен Теняев на ПМЭФ.
"Любая страна понимает, что данные - это новое золото. И мы здесь, на самом деле - не только про Tenchat речь, про VK, про Rutube - мы можем просто создать экспортный маркетплейс наших технологий. … Продавать эту историю не пользователям, а по сути G2G (government to government, государство государству - ред.), когда мы говорим дружественным странам: "Ребят, смотрите, мы можем дать вам платформу, где данные будут на вашей стороне", - сказал Теняев на сессии "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ПМЭФ становится все значимее для зарубежных партнеров, заявил Путин
Вчера, 15:44
Он объяснил, что это может быть такая платформа, где стране через Минцифры РФ "дарят" определенную технологию, а потом "подсаживают" на нее. "На мой взгляд, это тот путь, который должен начаться после импортозамещения, такое экспортозамещение", - добавил Теняев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Rutube, Premier и Yappy объединят в единую платформу
Вчера, 13:06
 
ПМЭФ-2025ТехнологииРоссияRutube
 
 
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