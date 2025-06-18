Киев готовит тендер на разработку месторождения лития, заявила Свириденко
Свириденко: Киев готовит тендер на разработку месторождения лития
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoМинистр экономики Украины Юлия Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о подготовке тендера на разработку крупного месторождение лития в Кировоградской области в рамках сделки с США по минералам.
Ранее газета New York Times со ссылкой на двух чиновников сообщала о том, что Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам - по ее данным, Киев согласился начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в Кировоградской области.
"Вчера (16 июня - ред.) мы провели заседание межведомственной комиссии Украины по соглашению о распределению продукции. Это ведомство подготавливает тендеры, координирует их проведение, регистрирует соглашения о распределении продукции... Интерес инвесторов растет к нескольким месторождениям. Одно из них - месторождение лития "Добра" в Кировоградской области. Рабочая группа сейчас рассмотрит предложение. Если все требования законодательства будут выполнены, мы на следующем заседании приступим к проведению открытого тендера", - написала Свириденко в соцсети X.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
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