https://ria.ru/20250618/tela-2023458130.html

В Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных

В Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных - РИА Новости, 18.06.2025

В Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных

Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуируют брошенные тела украинских солдат и иностранных наёмников в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:08:00+03:00

2025-06-18T05:08:00+03:00

2025-06-18T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуируют брошенные тела украинских солдат и иностранных наёмников в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 1-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают вывозить брошенные тела украинских националистов и иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе беседы украинские военнопленные неоднократно говорили о том, что командиры по радиосвязи ставили задачи своим подчинённым добивать тяжелораненых солдат во время отступления.

https://ria.ru/20250618/artilleristy-2023458006.html

курская область

суджанский район

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курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф)