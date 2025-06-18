https://ria.ru/20250618/tela-2023458130.html
В Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных
В Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных - РИА Новости, 18.06.2025
В Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных
Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуируют брошенные тела украинских солдат и иностранных наёмников в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:08:00+03:00
2025-06-18T05:08:00+03:00
2025-06-18T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" эвакуируют брошенные тела украинских солдат и иностранных наёмников в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие 1-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают вывозить брошенные тела украинских националистов и иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе беседы украинские военнопленные неоднократно говорили о том, что командиры по радиосвязи ставили задачи своим подчинённым добивать тяжелораненых солдат во время отступления.
https://ria.ru/20250618/artilleristy-2023458006.html
курская область
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курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных
Минобороны: в Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных