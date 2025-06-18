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Торговый представитель правительства Таиланда сравнил G7 с БРИКС

Торговый представитель правительства Таиланда сравнил G7 с БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025

Торговый представитель правительства Таиланда сравнил G7 с БРИКС

"Большая семерка" - ничто по сравнению с БРИКС, если исходить из реальных цифр, отражающих объем экономики объединения, заявил в среду на встрече бизнес-диалога РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:37:00+03:00

2025-06-18T20:37:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. "Большая семерка" - ничто по сравнению с БРИКС, если исходить из реальных цифр, отражающих объем экономики объединения, заявил в среду на встрече бизнес-диалога "Таиланд-Россия" в рамках Петербургского международного экономического форума торговый представитель правительства Таиланда Умеш Пандей. "Только что завершился саммит G7, так вот, я должен с полной откровенностью сказать, что G7 – ничто по сравнению с БРИКС, если исходить из реальных цифр, реальных объемов экономик стран объединения", - сказал он. "По профессии я банкир и журналист, так сложилась жизнь, и потому я очень уважаю цифры, реальные цифры. БРИКС – это 40% глобальной экономики с точки зрения паритета покупательной способности, в следующем году уже будет 41%. Одиннадцать стран БРИКС – это 40% населения Земного шара… Можно продолжить. Цифры говорят сами за себя", - сказал торгпред кабмина Таиланда. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, таиланд, брикс, g7