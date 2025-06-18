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Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО - РИА Новости, 18.06.2025
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17:42 18.06.2025 (обновлено: 18:05 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/svo-2023648805.html
Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО
Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО - РИА Новости, 18.06.2025
Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО
Иркутская блогерша, на которую ранее составили протокол за дискредитацию ВС РФ, стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном оскорблении... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:42:00+03:00
2025-06-18T18:05:00+03:00
происшествия
россия
иркутск
иркутская область
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сво
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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Иркутская блогерша, на которую ранее составили протокол за дискредитацию ВС РФ, стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном оскорблении представителя власти, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.Ранее полиция сообщала, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пытаясь убежать, ее доставили в психоневрологический диспансер. В медучреждении женщина находилась несколько дней и накануне была отправлена домой. Известно, что женщина ранее работала бортпроводницей и имеет судимость.В полиции 13 июня на женщину составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В настоящее время материалы направлены в Кировский районный суд Иркутска для принятия решения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.СК в тот же день начал проверку на предмет дискредитации ВС РФ - в своем аккаунте в социальных сетях женщина допустила оскорбительные высказывания и нецензурную брань в адрес сотрудника полиции."Возбуждено уголовное дело в отношении иркутского блогера по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигурантка будет доставлена в следственный отдел для допроса.
https://ria.ru/20250604/muzhchina-2020815806.html
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происшествия, россия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), сво
Происшествия, Россия, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), СВО
Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО

На женщину из Приангарья, оскорбившего бойцов СВО, составили протокол

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Иркутская блогерша, на которую ранее составили протокол за дискредитацию ВС РФ, стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном оскорблении представителя власти, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее полиция сообщала, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пытаясь убежать, ее доставили в психоневрологический диспансер. В медучреждении женщина находилась несколько дней и накануне была отправлена домой. Известно, что женщина ранее работала бортпроводницей и имеет судимость.
В полиции 13 июня на женщину составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В настоящее время материалы направлены в Кировский районный суд Иркутска для принятия решения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
СК в тот же день начал проверку на предмет дискредитации ВС РФ - в своем аккаунте в социальных сетях женщина допустила оскорбительные высказывания и нецензурную брань в адрес сотрудника полиции.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иркутского блогера по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурантка будет доставлена в следственный отдел для допроса.
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