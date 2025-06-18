https://ria.ru/20250618/svo-2023648805.html

Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО

Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО - РИА Новости, 18.06.2025

Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО

Иркутская блогерша, на которую ранее составили протокол за дискредитацию ВС РФ, стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном оскорблении... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:42:00+03:00

2025-06-18T17:42:00+03:00

2025-06-18T18:05:00+03:00

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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Иркутская блогерша, на которую ранее составили протокол за дискредитацию ВС РФ, стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном оскорблении представителя власти, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.Ранее полиция сообщала, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пытаясь убежать, ее доставили в психоневрологический диспансер. В медучреждении женщина находилась несколько дней и накануне была отправлена домой. Известно, что женщина ранее работала бортпроводницей и имеет судимость.В полиции 13 июня на женщину составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В настоящее время материалы направлены в Кировский районный суд Иркутска для принятия решения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.СК в тот же день начал проверку на предмет дискредитации ВС РФ - в своем аккаунте в социальных сетях женщина допустила оскорбительные высказывания и нецензурную брань в адрес сотрудника полиции."Возбуждено уголовное дело в отношении иркутского блогера по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигурантка будет доставлена в следственный отдел для допроса.

https://ria.ru/20250604/muzhchina-2020815806.html

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иркутск

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происшествия, россия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), сво