Под Иркутском составили протокол на "блогера", оскорбившую бойцов СВО
На женщину из Приангарья, оскорбившего бойцов СВО, составили протокол
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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Иркутская блогерша, на которую ранее составили протокол за дискредитацию ВС РФ, стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном оскорблении представителя власти, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее полиция сообщала, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пытаясь убежать, ее доставили в психоневрологический диспансер. В медучреждении женщина находилась несколько дней и накануне была отправлена домой. Известно, что женщина ранее работала бортпроводницей и имеет судимость.
В полиции 13 июня на женщину составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В настоящее время материалы направлены в Кировский районный суд Иркутска для принятия решения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
СК в тот же день начал проверку на предмет дискредитации ВС РФ - в своем аккаунте в социальных сетях женщина допустила оскорбительные высказывания и нецензурную брань в адрес сотрудника полиции.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иркутского блогера по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурантка будет доставлена в следственный отдел для допроса.