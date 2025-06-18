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Тяжелая судьба жены Леонида Филатова: он назвал этот брак роковой ошибкой

Тяжелая судьба жены Леонида Филатова: он назвал этот брак роковой ошибкой - РИА Новости, 18.06.2025

Тяжелая судьба жены Леонида Филатова: он назвал этот брак роковой ошибкой

Он называл их брак "роковой ошибкой" и вычеркнул ее из своей жизни. Но именно она стояла у истоков его славы. Леонид Филатов и Лидия Савченко — история любви,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:20:00+03:00

2025-06-18T20:20:00+03:00

2025-06-18T20:20:00+03:00

леонид филатов

театр на таганке

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Он называл их брак "роковой ошибкой" и вычеркнул ее из своей жизни. Но именно она стояла у истоков его славы. Леонид Филатов и Лидия Савченко — история любви, которая началась с настойчивых ухаживаний, а закончилась горьким разрывом. Она пожертвовала карьерой ради него, терпела измены и решилась на страшный шаг. А спустя годы он не здоровался с ней в коридорах театра, где они когда-то встретились. Как сложилась судьба первой жены Филатова и почему он так старался забыть о ней?Первый брак — ошибкаСоветских актеров Леонида Филатова и Нину Шацкую называли восходящими звездами. Когда-то они были красивыми и востребованными, состояли в браке и работали в Театре на Таганке, который находился на пике популярности. Однако им стало скучно, и между ними разгорелся бурный роман, который продолжался годами и в итоге завершился официальным браком.Пару Филатов и Шацкая знали и любили многие зрители. Ими восхищались как на сцене, так и в жизни. При этом многие забывают о том, что Филатов был на тот момент женат. О судьбе его супруги, актрисы Лидии Савченко, практически не упоминают в биографиях Филатова и Шацкой.Филатов лишь однажды заметил: "Нина — не первая жена. Первый брак был ошибкой. Я женился, уже будучи актером Таганки, довольно поздно". С чего все началосьЛидия Савченко родилась 8 ноября 1941 года. О ее семье и ранних годах известно немного. В 1965 году она окончила актерское отделение ГИТИСа.Филатов и Савченко встретились в 1969 году, когда Леонид пришел работать в Театр на Таганке. Лидия была в труппе уже два года, старше него на пять лет и состояла в законном браке.В молодости Филатов не был типичным красавцем. Лидия вспоминала, что сначала он не только не привлекала ее, но даже вызывал отторжение: "Худенький, ножки тоненькие, нос уточкой, с вечной сигаретой во рту... Я терпеть не могла запаха табака, мне так хотелось его отмыть, одеть... Даже неприятно было, что за мной такой неопрятный молодой человек ухаживает!".Леонид встречал Лидию у театра, не сводил с нее глаз во время репетиций, звал на свидания и восхищался ею. Она пыталась избегать его, злилась и временами даже не здоровалась. Но Филатов, казалось, не обращал внимания. Он был уверен, что рано или поздно Лидия станет его женой.В 1970 году Леонид и Лидия расписались. Однако вскоре в жизни Филатова появилась Нина Шацкая из все той же труппы Таганки. У Лидии начали возникать подозрения относительно разлучницы. Леонид поспешил уверить жену, что ей все это только кажется. А та, похоже, находила ситуацию забавной. Пожертвовала ребенком. чтобы заботиться о немРутина семейной жизни с Лидией, очевидно, не приносила счастья Леониду. Сначала молодожены жили в общежитии, затем театр предоставил им однокомнатную квартиру.Брак вскоре стал для Филатова лишь вопросом бытовых удобств, в то время как для Лидии это обернулось регулярной самоотдачей. Одной из самых печальных вещей, которые она совершила, был уход со сцены. В то время как карьера Филатова стремительно шла в гору.Лидия шила мужу модную одежду и проводила бессонные ночи, читая его рукописи. Она была его критиком, советчиком и личным секретарем.Кризис в отношениях произошел, когда Лидии пришлось сделать аборт из-за нежелания мужа иметь детей. Леонид утверждал, что ему еще рано заниматься пеленками. Лидия наблюдала, как он скатывается вниз, бросает писать и начинает пить, и ее терпение иссякло: "его виртуозный мат мне уже казался невыносимым".После окончательного разрыва Филатов полностью вычеркнул Лидию из своей жизни, хотя они и продолжали работать в одном театре. При встречах в коридорах Таганки он даже не здоровался. Без денег, связей и особых перспективЛидия Савченко, хотя и не была еще пожилой женщиной, осталась одна после развода, без карьерных связей и перспектив. Ей было чуть за 40 — возраст, когда молодость уже позади, но старость еще не наступила.Вскоре после развода Лидия пошла на телефонную станцию, чтобы установить домашний телефон — обещание супруга, которое он так и не сдержал. В очереди она встретила своего третьего мужа, который стоял за ней и запомнил цифры номера. История Лидии Савченко и Леонида Филатова — это драма неразделенной жертвенности и горького прозрения. Она отдала ему лучшие годы, карьеру, даже материнство — а он назвал их брак "ошибкой", вычеркнув ее из своей биографии. Но жизнь расставила все по местам. Филатов, несмотря на славу и новую любовь, так и не обрел семейного счастья с Ниной Шацкой, а Лидия, пройдя через боль предательства, нашла покой в браке с человеком, который ценил ее по-настоящему.Возможно, именно Савченко стала той незримой тенью, которая преследовала Филатова до конца дней. Ведь в своих стихах он возвращался к мотивам вины, неверности и расплаты — будто пытался оправдаться перед той, кого когда-то обещал "любить до гроба".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид филатов, театр на таганке