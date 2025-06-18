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Тяжелая судьба жены Леонида Филатова: он назвал этот брак роковой ошибкой - РИА Новости, 18.06.2025
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20:20 18.06.2025
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Тяжелая судьба жены Леонида Филатова: он назвал этот брак роковой ошибкой
Тяжелая судьба жены Леонида Филатова: он назвал этот брак роковой ошибкой - РИА Новости, 18.06.2025
Тяжелая судьба жены Леонида Филатова: он назвал этот брак роковой ошибкой
Он называл их брак "роковой ошибкой" и вычеркнул ее из своей жизни. Но именно она стояла у истоков его славы. Леонид Филатов и Лидия Савченко — история любви,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:20:00+03:00
2025-06-18T20:20:00+03:00
леонид филатов
театр на таганке
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Он называл их брак "роковой ошибкой" и вычеркнул ее из своей жизни. Но именно она стояла у истоков его славы. Леонид Филатов и Лидия Савченко — история любви, которая началась с настойчивых ухаживаний, а закончилась горьким разрывом. Она пожертвовала карьерой ради него, терпела измены и решилась на страшный шаг. А спустя годы он не здоровался с ней в коридорах театра, где они когда-то встретились. Как сложилась судьба первой жены Филатова и почему он так старался забыть о ней?Первый брак — ошибкаСоветских актеров Леонида Филатова и Нину Шацкую называли восходящими звездами. Когда-то они были красивыми и востребованными, состояли в браке и работали в Театре на Таганке, который находился на пике популярности. Однако им стало скучно, и между ними разгорелся бурный роман, который продолжался годами и в итоге завершился официальным браком.Пару Филатов и Шацкая знали и любили многие зрители. Ими восхищались как на сцене, так и в жизни. При этом многие забывают о том, что Филатов был на тот момент женат. О судьбе его супруги, актрисы Лидии Савченко, практически не упоминают в биографиях Филатова и Шацкой.Филатов лишь однажды заметил: "Нина — не первая жена. Первый брак был ошибкой. Я женился, уже будучи актером Таганки, довольно поздно". С чего все началосьЛидия Савченко родилась 8 ноября 1941 года. О ее семье и ранних годах известно немного. В 1965 году она окончила актерское отделение ГИТИСа.Филатов и Савченко встретились в 1969 году, когда Леонид пришел работать в Театр на Таганке. Лидия была в труппе уже два года, старше него на пять лет и состояла в законном браке.В молодости Филатов не был типичным красавцем. Лидия вспоминала, что сначала он не только не привлекала ее, но даже вызывал отторжение: "Худенький, ножки тоненькие, нос уточкой, с вечной сигаретой во рту... Я терпеть не могла запаха табака, мне так хотелось его отмыть, одеть... Даже неприятно было, что за мной такой неопрятный молодой человек ухаживает!".Леонид встречал Лидию у театра, не сводил с нее глаз во время репетиций, звал на свидания и восхищался ею. Она пыталась избегать его, злилась и временами даже не здоровалась. Но Филатов, казалось, не обращал внимания. Он был уверен, что рано или поздно Лидия станет его женой.В 1970 году Леонид и Лидия расписались. Однако вскоре в жизни Филатова появилась Нина Шацкая из все той же труппы Таганки. У Лидии начали возникать подозрения относительно разлучницы. Леонид поспешил уверить жену, что ей все это только кажется. А та, похоже, находила ситуацию забавной. Пожертвовала ребенком. чтобы заботиться о немРутина семейной жизни с Лидией, очевидно, не приносила счастья Леониду. Сначала молодожены жили в общежитии, затем театр предоставил им однокомнатную квартиру.Брак вскоре стал для Филатова лишь вопросом бытовых удобств, в то время как для Лидии это обернулось регулярной самоотдачей. Одной из самых печальных вещей, которые она совершила, был уход со сцены. В то время как карьера Филатова стремительно шла в гору.Лидия шила мужу модную одежду и проводила бессонные ночи, читая его рукописи. Она была его критиком, советчиком и личным секретарем.Кризис в отношениях произошел, когда Лидии пришлось сделать аборт из-за нежелания мужа иметь детей. Леонид утверждал, что ему еще рано заниматься пеленками. Лидия наблюдала, как он скатывается вниз, бросает писать и начинает пить, и ее терпение иссякло: "его виртуозный мат мне уже казался невыносимым".После окончательного разрыва Филатов полностью вычеркнул Лидию из своей жизни, хотя они и продолжали работать в одном театре. При встречах в коридорах Таганки он даже не здоровался. Без денег, связей и особых перспективЛидия Савченко, хотя и не была еще пожилой женщиной, осталась одна после развода, без карьерных связей и перспектив. Ей было чуть за 40 — возраст, когда молодость уже позади, но старость еще не наступила.Вскоре после развода Лидия пошла на телефонную станцию, чтобы установить домашний телефон — обещание супруга, которое он так и не сдержал. В очереди она встретила своего третьего мужа, который стоял за ней и запомнил цифры номера. История Лидии Савченко и Леонида Филатова — это драма неразделенной жертвенности и горького прозрения. Она отдала ему лучшие годы, карьеру, даже материнство — а он назвал их брак "ошибкой", вычеркнув ее из своей биографии. Но жизнь расставила все по местам. Филатов, несмотря на славу и новую любовь, так и не обрел семейного счастья с Ниной Шацкой, а Лидия, пройдя через боль предательства, нашла покой в браке с человеком, который ценил ее по-настоящему.Возможно, именно Савченко стала той незримой тенью, которая преследовала Филатова до конца дней. Ведь в своих стихах он возвращался к мотивам вины, неверности и расплаты — будто пытался оправдаться перед той, кого когда-то обещал "любить до гроба".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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леонид филатов, театр на таганке
Леонид Филатов, Театр на Таганке

Тяжелая судьба жены Леонида Филатова: он назвал этот брак роковой ошибкой

© РИА Новости / С. Иванов | Перейти в медиабанкАктер Леонид Филатов
Актер Леонид Филатов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / С. Иванов
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Актер Леонид Филатов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Он называл их брак "роковой ошибкой" и вычеркнул ее из своей жизни. Но именно она стояла у истоков его славы. Леонид Филатов и Лидия Савченко — история любви, которая началась с настойчивых ухаживаний, а закончилась горьким разрывом. Она пожертвовала карьерой ради него, терпела измены и решилась на страшный шаг. А спустя годы он не здоровался с ней в коридорах театра, где они когда-то встретились. Как сложилась судьба первой жены Филатова и почему он так старался забыть о ней?

Первый брак — ошибка

Советских актеров Леонида Филатова и Нину Шацкую называли восходящими звездами. Когда-то они были красивыми и востребованными, состояли в браке и работали в Театре на Таганке, который находился на пике популярности. Однако им стало скучно, и между ними разгорелся бурный роман, который продолжался годами и в итоге завершился официальным браком.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкНина Шацкая, Евгений Цымбал, Леонид Филатов, Александр Адабашьян
Нина Шацкая, Евгений Цымбал, Леонид Филатов, Александр Адабашьян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Нина Шацкая, Евгений Цымбал, Леонид Филатов, Александр Адабашьян
Пару Филатов и Шацкая знали и любили многие зрители. Ими восхищались как на сцене, так и в жизни. При этом многие забывают о том, что Филатов был на тот момент женат. О судьбе его супруги, актрисы Лидии Савченко, практически не упоминают в биографиях Филатова и Шацкой.
Филатов лишь однажды заметил: "Нина — не первая жена. Первый брак был ошибкой. Я женился, уже будучи актером Таганки, довольно поздно".

С чего все началось

Лидия Савченко родилась 8 ноября 1941 года. О ее семье и ранних годах известно немного. В 1965 году она окончила актерское отделение ГИТИСа.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Театра на Таганке
Здание Театра на Таганке - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Театра на Таганке
Филатов и Савченко встретились в 1969 году, когда Леонид пришел работать в Театр на Таганке. Лидия была в труппе уже два года, старше него на пять лет и состояла в законном браке.
В молодости Филатов не был типичным красавцем. Лидия вспоминала, что сначала он не только не привлекала ее, но даже вызывал отторжение: "Худенький, ножки тоненькие, нос уточкой, с вечной сигаретой во рту... Я терпеть не могла запаха табака, мне так хотелось его отмыть, одеть... Даже неприятно было, что за мной такой неопрятный молодой человек ухаживает!".
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкЛидия Савченко в сцене из спектакля "Взрослая дочь молодого человека"
Лидия Савченко в сцене из спектакля Взрослая дочь молодого человека - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Лидия Савченко в сцене из спектакля "Взрослая дочь молодого человека"
Леонид встречал Лидию у театра, не сводил с нее глаз во время репетиций, звал на свидания и восхищался ею. Она пыталась избегать его, злилась и временами даже не здоровалась. Но Филатов, казалось, не обращал внимания. Он был уверен, что рано или поздно Лидия станет его женой.
В 1970 году Леонид и Лидия расписались. Однако вскоре в жизни Филатова появилась Нина Шацкая из все той же труппы Таганки. У Лидии начали возникать подозрения относительно разлучницы. Леонид поспешил уверить жену, что ей все это только кажется. А та, похоже, находила ситуацию забавной.

Пожертвовала ребенком. чтобы заботиться о нем

Рутина семейной жизни с Лидией, очевидно, не приносила счастья Леониду. Сначала молодожены жили в общежитии, затем театр предоставил им однокомнатную квартиру.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкФилатов
Филатов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Филатов
Брак вскоре стал для Филатова лишь вопросом бытовых удобств, в то время как для Лидии это обернулось регулярной самоотдачей. Одной из самых печальных вещей, которые она совершила, был уход со сцены. В то время как карьера Филатова стремительно шла в гору.
Лидия шила мужу модную одежду и проводила бессонные ночи, читая его рукописи. Она была его критиком, советчиком и личным секретарем.
© Мосфильм (1979) Леонид Филатов и Александра Яковлева в сцене из фильма "Экипаж"
Леонид Филатов и Александра Яковлева в сцене из фильма Экипаж - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Мосфильм (1979)
Леонид Филатов и Александра Яковлева в сцене из фильма "Экипаж"
Кризис в отношениях произошел, когда Лидии пришлось сделать аборт из-за нежелания мужа иметь детей. Леонид утверждал, что ему еще рано заниматься пеленками. Лидия наблюдала, как он скатывается вниз, бросает писать и начинает пить, и ее терпение иссякло: "его виртуозный мат мне уже казался невыносимым".
После окончательного разрыва Филатов полностью вычеркнул Лидию из своей жизни, хотя они и продолжали работать в одном театре. При встречах в коридорах Таганки он даже не здоровался.

Без денег, связей и особых перспектив

Лидия Савченко, хотя и не была еще пожилой женщиной, осталась одна после развода, без карьерных связей и перспектив. Ей было чуть за 40 — возраст, когда молодость уже позади, но старость еще не наступила.
© Мосфильм (1989)Кадр из фильма "Город Зеро"
Кадр из фильма Город Зеро - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Мосфильм (1989)
Кадр из фильма "Город Зеро"
Вскоре после развода Лидия пошла на телефонную станцию, чтобы установить домашний телефон — обещание супруга, которое он так и не сдержал. В очереди она встретила своего третьего мужа, который стоял за ней и запомнил цифры номера.
История Лидии Савченко и Леонида Филатова — это драма неразделенной жертвенности и горького прозрения. Она отдала ему лучшие годы, карьеру, даже материнство — а он назвал их брак "ошибкой", вычеркнув ее из своей биографии. Но жизнь расставила все по местам. Филатов, несмотря на славу и новую любовь, так и не обрел семейного счастья с Ниной Шацкой, а Лидия, пройдя через боль предательства, нашла покой в браке с человеком, который ценил ее по-настоящему.
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкЛеонид Филатов
Леонид Филатов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
Леонид Филатов
Возможно, именно Савченко стала той незримой тенью, которая преследовала Филатова до конца дней. Ведь в своих стихах он возвращался к мотивам вины, неверности и расплаты — будто пытался оправдаться перед той, кого когда-то обещал "любить до гроба".
 
Леонид ФилатовТеатр на Таганке
 
 
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