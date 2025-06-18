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Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому" - РИА Новости, 18.06.2025
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18:50 18.06.2025 (обновлено: 19:08 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/sud-2023673647.html
Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому"
Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому" - РИА Новости, 18.06.2025
Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому"
Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива" к "Газпрому", сообщил РИА Новости старший пресс-атташе инстанции РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:50:00+03:00
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ГААГА, 18 июн — РИА Новости. Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива" к "Газпрому", сообщил РИА Новости старший пресс-атташе инстанции Йорис ван Эгмонд. "Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на "Газпром", поскольку решение касается осуждения его как альтер эго Российской Федерации", — говорится в постановлении. Кроме того, суд обязал "Жниву" возместить судебные издержки.Что известно об иске "Жнивы" к "Газпрому"
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гаага, нидерланды, украина, газпром, в мире
Гаага, Нидерланды, Украина, Газпром, В мире
Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому"

Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании "Жнива" к "Газпрому"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание компании "Газпром" в Москве
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание компании "Газпром" в Москве. Архивное фото
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ГААГА, 18 июн — РИА Новости. Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива" к "Газпрому", сообщил РИА Новости старший пресс-атташе инстанции Йорис ван Эгмонд.
«
"Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на "Газпром", поскольку решение касается осуждения его как альтер эго Российской Федерации", — говорится в постановлении.
Кроме того, суд обязал "Жниву" возместить судебные издержки.

Что известно об иске "Жнивы" к "Газпрому"

  • Украинское предприятие требовало от российской компании компенсацию за ущерб, понесенный из-за потери зерна в результате специальной военной операции.
  • Всего речь шла примерно о 85 миллионах евро.
  • В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил требования "Жнивы".
  • Затем предприятие обратилось в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited.
  • Оно требовало исполнения решения Запорожского суда в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией.
  • В качестве компенсации "Жнива" просила передать ей активы "Газпрома".
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