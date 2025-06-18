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Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому"

Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому" - РИА Новости, 18.06.2025

Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому"

Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива" к "Газпрому", сообщил РИА Новости старший пресс-атташе инстанции РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:50:00+03:00

2025-06-18T18:50:00+03:00

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ГААГА, 18 июн — РИА Новости. Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива" к "Газпрому", сообщил РИА Новости старший пресс-атташе инстанции Йорис ван Эгмонд. "Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на "Газпром", поскольку решение касается осуждения его как альтер эго Российской Федерации", — говорится в постановлении. Кроме того, суд обязал "Жниву" возместить судебные издержки.Что известно об иске "Жнивы" к "Газпрому"

https://ria.ru/20250606/isk-2021252070.html

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