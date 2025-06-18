Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании к "Газпрому"
Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании "Жнива" к "Газпрому"
Здание компании "Газпром" в Москве. Архивное фото
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ГААГА, 18 июн — РИА Новости. Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива" к "Газпрому", сообщил РИА Новости старший пресс-атташе инстанции Йорис ван Эгмонд.
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"Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на "Газпром", поскольку решение касается осуждения его как альтер эго Российской Федерации", — говорится в постановлении.
Кроме того, суд обязал "Жниву" возместить судебные издержки.
Что известно об иске "Жнивы" к "Газпрому"
- Украинское предприятие требовало от российской компании компенсацию за ущерб, понесенный из-за потери зерна в результате специальной военной операции.
- Всего речь шла примерно о 85 миллионах евро.
- В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил требования "Жнивы".
- Затем предприятие обратилось в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited.
- Оно требовало исполнения решения Запорожского суда в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией.
- В качестве компенсации "Жнива" просила передать ей активы "Газпрома".
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