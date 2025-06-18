https://ria.ru/20250618/sud-2023672999.html

Эксперт: ситуация с Карапетяном покажет, насколько независим суд в Армении

Эксперт: ситуация с Карапетяном покажет, насколько независим суд в Армении - РИА Новости, 18.06.2025

Эксперт: ситуация с Карапетяном покажет, насколько независим суд в Армении

Ситуация вокруг главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна покажет, насколько суд в Армении независим от властей страны, арестовывать бизнесмена не за... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:48:00+03:00

2025-06-18T18:48:00+03:00

2025-06-18T18:48:00+03:00

армения

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна покажет, насколько суд в Армении независим от властей страны, арестовывать бизнесмена не за что, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду. "На ровном месте премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил себе крупный внутриполитический кризис... Сейчас будет видно, насколько суд независим от властей Армении, потому что арестовывать Карапетяна не за что... Либо суд опозорится, либо премьер опозорится, два варианта. Премьер уже опозорился, но суд это может засвидетельствовать", - сказал Силаев. Он отметил, что все то, что Карапетян сделал для Армении - дополнительный раздражающий фактор для руководства страны. По его мнению, если бы бизнесмен не был настолько заметным человеком, настолько влиятельным и богатым, никто бы не стал к нему цепляться. "Но, конечно, у него есть сторонники, это было видно по вчерашней ночи и, конечно, люди будут его поддерживать и для них то, что происходит это абсолютная несправедливость и полное безобразие, так что здесь армянские власти себе точно не наберут внутриполитических очков", - добавил эксперт. При этом, по словам Силаева, крупные протесты в Армении вряд ли произойдут. "На самом деле, самое разумное, что могут сделать армянские власти - это тихонечко Карапетяна отпустить... Но нельзя исключить, что на ровном месте премьер-министр Армении получит новую влиятельную оппозиционную фигуру", - заключил Силаев. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте. Требует ареста бизнесмена армянский СК, обвиняя Карапетяна в призывах к захвату власти. Предприниматель вину не признаёт, его защита считает судебное преследование незаконным. К зданию также стянуты силы полиции, одна из прилегающих к суду улиц перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-18T18:48 true PT0M08S

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