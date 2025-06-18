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Фигуранты дела об атаках на ж/д в приграничных областях не признали вину - РИА Новости, 18.06.2025
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15:19 18.06.2025 (обновлено: 15:20 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/sud-2023602753.html
Фигуранты дела об атаках на ж/д в приграничных областях не признали вину
Фигуранты дела об атаках на ж/д в приграничных областях не признали вину - РИА Новости, 18.06.2025
Фигуранты дела об атаках на ж/д в приграничных областях не признали вину
Двое фигурантов дела об атаках беспилотников на железнодорожных путях в Белгородской и Брянской областях не признали вину в совершении терактов, 2-й Западный... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:19:00+03:00
2025-06-18T15:20:00+03:00
происшествия
брянская область
украина
белгородская область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое фигурантов дела об атаках беспилотников на железнодорожных путях в Белгородской и Брянской областях не признали вину в совершении терактов, 2-й Западный окружной военный суд продолжит рассмотрение дела в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. На скамье подсудимых Максим Косяченко*, супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы* (все трое внесены в список террористов). "Не позднее октября 2022 года Туриев*, Туриева* и Косяченко* вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объектов путей связи в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской областях", - начала читать обвинительное заключение прокурор. По версии следствия, фигуранты намеревались совершать теракты на ж/д инфраструктуре в Белгородской и Брянской областях. Они подыскивали соучастников, оружие, обеспечивали взаимодействие между членами орггруппы, предоставляли средства связи, приобретали сим-карты. В рамках планах они использовали беспилотные летальные аппараты. В 2023 году, по версии следствия, они совершили три взрыва поездов на железнодорожных путях в Брянской и Белгородской областях. После выступления прокурора Косяченко* и Туриева* вину не признали, частично признал вину лишь Туриев*, но уточнил, что отправлял сим-карты, и "категорически" отверг обвинения в совершении террористического акта. Фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе орггруппы, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба). Защита настаивала на закрытии процесса, поскольку в материалах дела находятся наименования и месторасположение военных объектов и другие сведения. Судья дал слово прокурору для оглашения обвинительного заключения, после чего удовлетворил ходатайство о закрытии процесса.* внесены в список террористов
https://ria.ru/20250321/moskva-2006403856.html
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происшествия, брянская область, украина, белгородская область
Происшествия, Брянская область, Украина, Белгородская область
Фигуранты дела об атаках на ж/д в приграничных областях не признали вину

Косяченко и Туриева не признали вину по делу о терактах на объектах РЖД

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое фигурантов дела об атаках беспилотников на железнодорожных путях в Белгородской и Брянской областях не признали вину в совершении терактов, 2-й Западный окружной военный суд продолжит рассмотрение дела в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На скамье подсудимых Максим Косяченко*, супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы* (все трое внесены в список террористов).
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"Не позднее октября 2022 года Туриев*, Туриева* и Косяченко* вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объектов путей связи в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской областях", - начала читать обвинительное заключение прокурор.
По версии следствия, фигуранты намеревались совершать теракты на ж/д инфраструктуре в Белгородской и Брянской областях. Они подыскивали соучастников, оружие, обеспечивали взаимодействие между членами орггруппы, предоставляли средства связи, приобретали сим-карты. В рамках планах они использовали беспилотные летальные аппараты.
В 2023 году, по версии следствия, они совершили три взрыва поездов на железнодорожных путях в Брянской и Белгородской областях.
После выступления прокурора Косяченко* и Туриева* вину не признали, частично признал вину лишь Туриев*, но уточнил, что отправлял сим-карты, и "категорически" отверг обвинения в совершении террористического акта.
Фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе орггруппы, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба).
Защита настаивала на закрытии процесса, поскольку в материалах дела находятся наименования и месторасположение военных объектов и другие сведения. Судья дал слово прокурору для оглашения обвинительного заключения, после чего удовлетворил ходатайство о закрытии процесса.
* внесены в список террористов
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