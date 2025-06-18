https://ria.ru/20250618/strany-2023718906.html

СМИ: страны ЕС договорились о оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро

СМИ: страны ЕС договорились о оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: страны ЕС договорились о оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро

Правительства стран ЕС пришли к соглашению об оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро для поддержки европейской обороны в рамках программы по перевооружению,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:00:00+03:00

2025-06-18T23:00:00+03:00

2025-06-18T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительства стран ЕС пришли к соглашению об оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро для поддержки европейской обороны в рамках программы по перевооружению, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Правительства стран Европейского Союза достигли соглашения о проекте суммой в 1,5 миллиарда евро по финансированию оборонных инвестиций, несмотря на то, что некоторые жаловались, что ее положения о "покупке европейского" накладывают слишком серьезные ограничения", - передает агентство со ссылкой на дипломатов. Согласно окончательному варианту проекта, как передает агентство, по меньшей мере 65% расходов на компоненты необходимо осуществлять в ЕС или в ассоциированных странах, за некоторыми исключениями. В ЕС бюджет проекта оценивается как скромный для оборонного сектора, однако в будущем проект может получить дополнительное финансирование, передает Рейтер со ссылкой на чиновников в Европе. По информации Рейтер, ожидается, что представители 27 стран ЕС одобрят сделку в следующий понедельник. В марте 2024 года европейский источник сообщил журналистам, что ЕС намерен инвестировать в программы оборонной промышленности из общеевропейского бюджета порядка 1,5 миллиарда евро в период с 2025 по 2027 годы.

https://ria.ru/20250522/evrosoyuz-2018395106.html

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