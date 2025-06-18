https://ria.ru/20250618/stavka-2023454297.html

Эксперты спрогнозировали ключевую ставку ЦБ на конец года

Эксперты спрогнозировали ключевую ставку ЦБ на конец года - РИА Новости, 18.06.2025

Эксперты спрогнозировали ключевую ставку ЦБ на конец года

Ключевую ставку Банка России в этом году может ждать еще одно снижение на один процентный пункт в июле, следующие ее понижения будут меньшими шагами, и в итоге... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T03:32:00+03:00

2025-06-18T03:32:00+03:00

2025-06-18T05:59:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ключевую ставку Банка России в этом году может ждать еще одно снижение на один процентный пункт в июле, следующие ее понижения будут меньшими шагами, и в итоге в декабре она может оказаться на уровне 17,5-18 процентов годовых, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Банк России по итогам заседания совета директоров 6 июня впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку — до 20 процентов годовых с рекордного уровня в 21 процент, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов. "Мы ожидаем еще одного снижения на один процентный пункт в июле, а дальше снижение будет идти меньшими шагами или не на каждом заседании. Ставка в декабре, скорее всего, будет на уровне 17,5-18 процентов годовых", — оценила Чекурова дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке в этом году. Глава "Эксперт РА" отметила, что инфляция в стране снижается заметно и быстро, хоть рейтинговое агентство и ожидает в июле-августе всплеск из-за индексации коммунальных тарифов. При этом инфляционные ожидания остаются высокими и даже растут. "Однако заявленные планы позволяют ожидать медленное снижение и сохранение, а местами и увеличение, реальной процентной ставки", — добавила она. "Снижать ставку планируют более медленными темпами, по сравнению с замедлением инфляции. Это создает риск того, что охлаждение экономики перейдет в ее "заморозку", если не будет последовательного снижения ставки", — подчеркнула Чекурова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/manturov-2023449521.html

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экономика, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)