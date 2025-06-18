https://ria.ru/20250618/ssha-2023715289.html

"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана

"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана

США и Израилю необходимо прекратить конфликт с Ираном как можно быстрее, так как ситуация складывается не в их пользу, Тель-Авив может ждать поражение, такое... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:48:00+03:00

2025-06-18T22:48:00+03:00

2025-06-18T22:48:00+03:00

в мире

сша

израиль

иран

дональд трамп

туомас малинен

амир саид иравани

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023161890_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4f8ac6517cca762514c145cc8763827.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и Израилю необходимо прекратить конфликт с Ираном как можно быстрее, так как ситуация складывается не в их пользу, Тель-Авив может ждать поражение, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Я думаю, что мы достигли некой точки невозврата. Израиль и США должны быстро прекратить конфликт, так как математика не в их пользу. Это то, что они пытаются сделать с четверга. То есть нанести максимальный ущерб иранскому режиму. Когда краха не произошло, риск унизительных поражений Израиля начал расти, поэтому Трамп вмешался со своими угрозами, которые крайне непопулярны в США", — написал он.Миссия Ирана в ООН заявила о растущих свидетельствах вовлеченности США в конфликт с Израилем.Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда Амира Саида Иравани на адрес генеска ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт.В документе отмечается, что слова президента США Дональда Трампа касательно убийства верховного лидера Ирана, как и угрозы атаковать ядерные объекты, являются "вопиющим и грубым" нарушением международного права.В среду хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики.

https://ria.ru/20250618/tramp-2023714326.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023713967.html

сша

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, туомас малинен, амир саид иравани, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте