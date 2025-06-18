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"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
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22:48 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ssha-2023715289.html
"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана
"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана
США и Израилю необходимо прекратить конфликт с Ираном как можно быстрее, так как ситуация складывается не в их пользу, Тель-Авив может ждать поражение, такое... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:48:00+03:00
2025-06-18T22:48:00+03:00
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туомас малинен
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и Израилю необходимо прекратить конфликт с Ираном как можно быстрее, так как ситуация складывается не в их пользу, Тель-Авив может ждать поражение, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Я думаю, что мы достигли некой точки невозврата. Израиль и США должны быстро прекратить конфликт, так как математика не в их пользу. Это то, что они пытаются сделать с четверга. То есть нанести максимальный ущерб иранскому режиму. Когда краха не произошло, риск унизительных поражений Израиля начал расти, поэтому Трамп вмешался со своими угрозами, которые крайне непопулярны в США", — написал он.Миссия Ирана в ООН заявила о растущих свидетельствах вовлеченности США в конфликт с Израилем.Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда Амира Саида Иравани на адрес генеска ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт.В документе отмечается, что слова президента США Дональда Трампа касательно убийства верховного лидера Ирана, как и угрозы атаковать ядерные объекты, являются "вопиющим и грубым" нарушением международного права.В среду хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики.
https://ria.ru/20250618/tramp-2023714326.html
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, туомас малинен, амир саид иравани, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Туомас Малинен, Амир Саид Иравани, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Поворотный момент". В Европе выступили с предупреждением США из-за Ирана

Малинен: США и Израилю нужно прекратить конфликт с Ираном как можно скорее

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и Израилю необходимо прекратить конфликт с Ираном как можно быстрее, так как ситуация складывается не в их пользу, Тель-Авив может ждать поражение, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Я думаю, что мы достигли некой точки невозврата. Израиль и США должны быстро прекратить конфликт, так как математика не в их пользу. Это то, что они пытаются сделать с четверга. То есть нанести максимальный ущерб иранскому режиму. Когда краха не произошло, риск унизительных поражений Израиля начал расти, поэтому Трамп вмешался со своими угрозами, которые крайне непопулярны в США", — написал он.
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Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном
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Миссия Ирана в ООН заявила о растущих свидетельствах вовлеченности США в конфликт с Израилем.
Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда Амира Саида Иравани на адрес генеска ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт.
В документе отмечается, что слова президента США Дональда Трампа касательно убийства верховного лидера Ирана, как и угрозы атаковать ядерные объекты, являются "вопиющим и грубым" нарушением международного права.
В среду хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп
Вчера, 22:31
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампТуомас МалиненАмир Саид ИраваниООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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