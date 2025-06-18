https://ria.ru/20250618/ssha-2023691775.html

В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена

В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена - РИА Новости, 18.06.2025

В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена

В американском сенате началось первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего лидера США Джо Байдена в период его президентского срока. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:08:00+03:00

2025-06-18T20:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. В американском сенате началось первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего лидера США Джо Байдена в период его президентского срока.На заседании выступили: "Проект по надзору, в совете которого я состою, обнаружил, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen) для проставления подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. Согласно исследованиям проекта, администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций", — сказал Уолд во время слушания. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.Заседание называется "Не подходит на должность: как покрывательство Байдена поставило Америку под угрозу и подорвало конституцию". До этого вышла книга журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.Проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока. Не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже — на болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства — наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20250601/ssha-2020321041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, джилл байден, heritage foundation, шон спайсер