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В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена - РИА Новости, 18.06.2025
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20:08 18.06.2025 (обновлено: 21:07 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ssha-2023691775.html
В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена
В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена - РИА Новости, 18.06.2025
В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена
В американском сенате началось первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего лидера США Джо Байдена в период его президентского срока. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. В американском сенате началось первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего лидера США Джо Байдена в период его президентского срока.На заседании выступили: &quot;Проект по надзору, в совете которого я состою, обнаружил, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen) для проставления подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. Согласно исследованиям проекта, администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций&quot;, — сказал Уолд во время слушания. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.Заседание называется "Не подходит на должность: как покрывательство Байдена поставило Америку под угрозу и подорвало конституцию". До этого вышла книга журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.Проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока. Не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже — на болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства — наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020321041.html
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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, джилл байден, heritage foundation, шон спайсер
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Джилл Байден, Heritage Foundation, Шон Спайсер
В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена

В сенате США началось первое слушание о состоянии когнитивного здоровья Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. В американском сенате началось первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего лидера США Джо Байдена в период его президентского срока.
На заседании выступили:
  • научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд;
  • бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер;
  • профессор права Университета Вирджинии Джон Харрисон.
Бывший президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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"Проект по надзору, в совете которого я состою, обнаружил, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen) для проставления подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. Согласно исследованиям проекта, администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций", — сказал Уолд во время слушания. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.

Заседание называется "Не подходит на должность: как покрывательство Байдена поставило Америку под угрозу и подорвало конституцию".
До этого вышла книга журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока. Не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже — на болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства — наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена пользовался неизвестно кто.
После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила вице-президент Камала Харрис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена
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В миреСШААмерикаДжо БайденДональд ТрампДжилл БайденHeritage FoundationШон Спайсер
 
 
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