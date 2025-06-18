https://ria.ru/20250618/ssha-2023691775.html
В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена
В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена - РИА Новости, 18.06.2025
В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена
В американском сенате началось первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего лидера США Джо Байдена в период его президентского срока. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:08:00+03:00
2025-06-18T20:08:00+03:00
2025-06-18T21:07:00+03:00
в мире
сша
америка
джо байден
дональд трамп
джилл байден
heritage foundation
шон спайсер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779313977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e0bb655a6972fafefd170811c31fd8b.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. В американском сенате началось первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего лидера США Джо Байдена в период его президентского срока.На заседании выступили: "Проект по надзору, в совете которого я состою, обнаружил, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen) для проставления подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. Согласно исследованиям проекта, администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций", — сказал Уолд во время слушания. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.Заседание называется "Не подходит на должность: как покрывательство Байдена поставило Америку под угрозу и подорвало конституцию". До этого вышла книга журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.Проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока. Не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже — на болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства — наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020321041.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2020996182.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779317859_0:0:5738:4303_1920x0_80_0_0_02c2f2fa65ba8384b72bc930266f70d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, джилл байден, heritage foundation, шон спайсер
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Джилл Байден, Heritage Foundation, Шон Спайсер
В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена
В сенате США началось первое слушание о состоянии когнитивного здоровья Байдена
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. В американском сенате началось первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего лидера США Джо Байдена в период его президентского срока.
- научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд;
- бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер;
- профессор права Университета Вирджинии Джон Харрисон.
«
"Проект по надзору, в совете которого я состою, обнаружил, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen) для проставления подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. Согласно исследованиям проекта, администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций", — сказал Уолд во время слушания. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.
Заседание называется "Не подходит на должность: как покрывательство Байдена
поставило Америку
под угрозу и подорвало конституцию".
До этого вышла книга журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока. Не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже — на болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства — наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена пользовался неизвестно кто.
После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила вице-президент Камала Харрис
.