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"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона

"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона - РИА Новости, 18.06.2025

"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона

Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:29:00+03:00

2025-06-18T19:29:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail."Самолет вылетел из Божер-Сити в 17:56 по восточному времени (Североамериканское восточное время (EST). — Прим. ред.), пролетел вдоль побережья, сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины и приземлился на авиабазе Эндрюс в 22:01", — говорится в материале.Boeing E-4BNightwatch представляет собой воздушный командный пункт для президента США и высшего руководства страны на случай ядерного конфликта. Самолет обычно базируется на военной базе Барксдейл в Луизиане.Точная причина поднятия самолета в воздух и его прибытия на авиабазу Эндрюс неизвестна. Как отмечается в публикации, это может быть связано с усилением мер безопасности из-за обострения ирано-израильского конфликта.В среду президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам.Ранее лидер ИРИ Али Хаменеи пригрозил США "невосполнимым уроном", если они вступят в военный конфликт с Ираном.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/iran-2023656989.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023663991.html

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в мире, сша, иран, дональд трамп, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль