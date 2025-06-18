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"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона - РИА Новости, 18.06.2025
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19:29 18.06.2025 (обновлено: 19:30 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ssha-2023682990.html
"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона
"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона - РИА Новости, 18.06.2025
"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона
Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:29:00+03:00
2025-06-18T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail."Самолет вылетел из Божер-Сити в 17:56 по восточному времени (Североамериканское восточное время (EST). — Прим. ред.), пролетел вдоль побережья, сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины и приземлился на авиабазе Эндрюс в 22:01", — говорится в материале.Boeing E-4BNightwatch представляет собой воздушный командный пункт для президента США и высшего руководства страны на случай ядерного конфликта. Самолет обычно базируется на военной базе Барксдейл в Луизиане.Точная причина поднятия самолета в воздух и его прибытия на авиабазу Эндрюс неизвестна. Как отмечается в публикации, это может быть связано с усилением мер безопасности из-за обострения ирано-израильского конфликта.В среду президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам.Ранее лидер ИРИ Али Хаменеи пригрозил США "невосполнимым уроном", если они вступят в военный конфликт с Ираном.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023656989.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона

DM: "самолет Судного дня" приземлился близ Вашингтона на фоне угроз Ирана

© Фото : Public domain/MasteruploaderСамолет E-4B
Самолет E-4B - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Public domain/Masteruploader
Самолет E-4B. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail.
"Самолет вылетел из Божер-Сити в 17:56 по восточному времени (Североамериканское восточное время (EST). — Прим. ред.), пролетел вдоль побережья, сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины и приземлился на авиабазе Эндрюс в 22:01", — говорится в материале.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану
Вчера, 18:05
Boeing E-4BNightwatch представляет собой воздушный командный пункт для президента США и высшего руководства страны на случай ядерного конфликта. Самолет обычно базируется на военной базе Барксдейл в Луизиане.
Точная причина поднятия самолета в воздух и его прибытия на авиабазу Эндрюс неизвестна. Как отмечается в публикации, это может быть связано с усилением мер безопасности из-за обострения ирано-израильского конфликта.
В среду президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам.
Ранее лидер ИРИ Али Хаменеи пригрозил США "невосполнимым уроном", если они вступят в военный конфликт с Ираном.
Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран призвал жителей Хайфы эвакуироваться
Вчера, 18:18

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Дым в Тегеране после израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Трамп объяснил суть требования о безоговорочной капитуляции Ирана
Вчера, 17:32
 
В миреСШАИранДональд ТрампАли ХаменеиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраиль
 
 
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