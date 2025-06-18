"Самолет Судного дня" заметили близ Вашингтона
DM: "самолет Судного дня" приземлился близ Вашингтона на фоне угроз Ирана
Самолет E-4B. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Борт ВВС США Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail.
"Самолет вылетел из Божер-Сити в 17:56 по восточному времени (Североамериканское восточное время (EST). — Прим. ред.), пролетел вдоль побережья, сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины и приземлился на авиабазе Эндрюс в 22:01", — говорится в материале.
Точная причина поднятия самолета в воздух и его прибытия на авиабазу Эндрюс неизвестна. Как отмечается в публикации, это может быть связано с усилением мер безопасности из-за обострения ирано-израильского конфликта.
В среду президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум и допустил удары по его ядерным объектам.
Ранее лидер ИРИ Али Хаменеи пригрозил США "невосполнимым уроном", если они вступят в военный конфликт с Ираном.
Иран призвал жителей Хайфы эвакуироваться
Вчера, 18:18
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.