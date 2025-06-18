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Американские войска находятся под угрозой удара Ирана, считает эксперт - РИА Новости, 18.06.2025
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17:53 18.06.2025 (обновлено: 17:55 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ssha-2023652670.html
Американские войска находятся под угрозой удара Ирана, считает эксперт
Американские войска находятся под угрозой удара Ирана, считает эксперт - РИА Новости, 18.06.2025
Американские войска находятся под угрозой удара Ирана, считает эксперт
Американские войска на Ближнем Востоке могут оказаться под ударом Ирана в связи с новой волной конфликта в регионе, но Тегеран вряд ли собирается атаковать их,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:53:00+03:00
2025-06-18T17:55:00+03:00
в мире
иран
израиль
эрл расмуссен
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американские войска на Ближнем Востоке могут оказаться под ударом Ирана в связи с новой волной конфликта в регионе, но Тегеран вряд ли собирается атаковать их, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор вашингтонского "Евразия-Центра" и подполковник в отставке Эрл Расмуссен. "Вероятнее всего, Иран будет избегать атак на американские цели. Однако, если он подвергнется прямому нападению со стороны США, или США будут активно вовлечены в конфликт, региональные объекты могут стать целями ударов со стороны Тегерана или его союзников", - сказал Расмуссен. Он отметил, что сейчас на Ближнем Востоке развернуто "примерно девять американских военных объектов" и около 50 тысяч военнослужащих. "Многие из них находятся в Ираке. Самые важные и крупные базы на Ближнем Востоке — это авиабаза "Аль-Удейд" в Катаре и авиабаза "Аль-Дафра" в ОАЭ", - добавил Расмуссен. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/tramp-2023646346.html
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в мире, иран, израиль, эрл расмуссен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Эрл Расмуссен, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Американские войска находятся под угрозой удара Ирана, считает эксперт

Экс-директор "Евразия-Центра" Расмуссен: США могут оказаться под ударом Ирана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американские войска на Ближнем Востоке могут оказаться под ударом Ирана в связи с новой волной конфликта в регионе, но Тегеран вряд ли собирается атаковать их, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор вашингтонского "Евразия-Центра" и подполковник в отставке Эрл Расмуссен.
"Вероятнее всего, Иран будет избегать атак на американские цели. Однако, если он подвергнется прямому нападению со стороны США, или США будут активно вовлечены в конфликт, региональные объекты могут стать целями ударов со стороны Тегерана или его союзников", - сказал Расмуссен.
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Он отметил, что сейчас на Ближнем Востоке развернуто "примерно девять американских военных объектов" и около 50 тысяч военнослужащих.
"Многие из них находятся в Ираке. Самые важные и крупные базы на Ближнем Востоке — это авиабаза "Аль-Удейд" в Катаре и авиабаза "Аль-Дафра" в ОАЭ", - добавил Расмуссен.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 11:32
 
В миреИранИзраильЭрл РасмуссенВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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