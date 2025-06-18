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Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:14 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ssha-2023635534.html
Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций
Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций - РИА Новости, 18.06.2025
Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций
То, что президент США Дональд Трамп два дня назад признал, что санкции США наносят вред американскому бизнесу, является переломным моментом, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:14:00+03:00
2025-06-18T17:14:00+03:00
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дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. То, что президент США Дональд Трамп два дня назад признал, что санкции США наносят вред американскому бизнесу, является переломным моментом, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Один из переломных моментов - это то, что президент Трамп два дня назад признал, что американские санкции наносят вред американскому бизнесу. И когда американская администрация понимает, что санкции вредят американскому бизнесу, это на самом деле очень важное и значимое событие", - сказал он в рамках ПМЭФ. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ-2025, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций

Дмитриев: признание Трампом вреда от санкций является переломным моментом

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. То, что президент США Дональд Трамп два дня назад признал, что санкции США наносят вред американскому бизнесу, является переломным моментом, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Один из переломных моментов - это то, что президент Трамп два дня назад признал, что американские санкции наносят вред американскому бизнесу. И когда американская администрация понимает, что санкции вредят американскому бизнесу, это на самом деле очень важное и значимое событие", - сказал он в рамках ПМЭФ.
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025СШАДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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