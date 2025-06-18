https://ria.ru/20250618/ssha-2023630501.html

Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией

Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией - РИА Новости, 18.06.2025

Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией

Американские компании проявляют больше желания взаимодействовать с РФ после начала диалога президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:54:00+03:00

2025-06-18T16:54:00+03:00

2025-06-18T18:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Американские компании проявляют больше желания взаимодействовать с РФ после начала диалога президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Отвечая на вопрос в кулуарах ПМЭФ, видит ли он изменения в отношении американских компаний к России и к РФПИ после того, как стартовал цикл переговоров с американской администрацией, Дмитриев сказал: "Да, безусловно. То есть больше открытости, больше желания взаимодействовать. Даже здесь много американских инвесторов приехали, венчурных, и, соответственно, видим гораздо большую открытость".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, кирилл дмитриев, в мире