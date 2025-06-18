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Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:54 18.06.2025 (обновлено: 18:16 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ssha-2023630501.html
Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией
Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией - РИА Новости, 18.06.2025
Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией
Американские компании проявляют больше желания взаимодействовать с РФ после начала диалога президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:54:00+03:00
2025-06-18T18:16:00+03:00
пмэф-2025
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
кирилл дмитриев
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Американские компании проявляют больше желания взаимодействовать с РФ после начала диалога президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Отвечая на вопрос в кулуарах ПМЭФ, видит ли он изменения в отношении американских компаний к России и к РФПИ после того, как стартовал цикл переговоров с американской администрацией, Дмитриев сказал: "Да, безусловно. То есть больше открытости, больше желания взаимодействовать. Даже здесь много американских инвесторов приехали, венчурных, и, соответственно, видим гораздо большую открытость".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, кирилл дмитриев, в мире
ПМЭФ-2025, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Кирилл Дмитриев, В мире
Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией

Дмитриев: компании из США проявляют больше желания взаимодействовать с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Американские компании проявляют больше желания взаимодействовать с РФ после начала диалога президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Отвечая на вопрос в кулуарах ПМЭФ, видит ли он изменения в отношении американских компаний к России и к РФПИ после того, как стартовал цикл переговоров с американской администрацией, Дмитриев сказал: "Да, безусловно. То есть больше открытости, больше желания взаимодействовать. Даже здесь много американских инвесторов приехали, венчурных, и, соответственно, видим гораздо большую открытость".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин обсудит на ПМЭФ задачи развития экономики и социальной сферы
Вчера, 16:11
 
ПМЭФ-2025Российский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАКирилл ДмитриевВ мире
 
 
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