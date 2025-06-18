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Конфликт с Ираном может вызвать раскол в окружении Трампа, пишет WP - РИА Новости, 18.06.2025
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15:56 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ssha-2023614253.html
Конфликт с Ираном может вызвать раскол в окружении Трампа, пишет WP
Конфликт с Ираном может вызвать раскол в окружении Трампа, пишет WP - РИА Новости, 18.06.2025
Конфликт с Ираном может вызвать раскол в окружении Трампа, пишет WP
Возможное вступление США в военный конфликт с Ираном может спровоцировать раскол в окружении американского президента Дональда Трампа, сообщает газета... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:56:00+03:00
2025-06-18T15:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возможное вступление США в военный конфликт с Ираном может спровоцировать раскол в окружении американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона. "Я думаю, это переломный момент для того, что вы называете движением "Америка прежде всего". Многие в движении MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - ред.), те, кто действительно много вложили в избрание Трампа и (вице-президента США Джея Ди - ред.) Вэнса, будут крайне разочарованы, если это перерастет в более масштабную войну, и это приведет к некоторым расколам", - приводит издание слова бывшего чиновника. По словам собеседника газеты, в окружении Трампа "растет разочарование в отношении Израиля", которое некоторые его сторонники опасаются открыто высказывать из-за страха быть обвиненными в антисемитизме. Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона также добавил, что Иран занимает центральное место в повестке дня американских политиков, придерживающихся правых взглядов. "Я бы сказал, что Иран сейчас является ключевым вопросом для правых: это не торговля, не расходы и даже не культурная война - это внешняя политика и конкретно Иран", - подчеркнул собеседник издания. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/ssha-2023429574.html
https://ria.ru/20250618/ekspert-2023578514.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
Конфликт с Ираном может вызвать раскол в окружении Трампа, пишет WP

WP: конфликт США с Ираном может спровоцировать раскол в окружении Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возможное вступление США в военный конфликт с Ираном может спровоцировать раскол в окружении американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона.
"Я думаю, это переломный момент для того, что вы называете движением "Америка прежде всего". Многие в движении MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - ред.), те, кто действительно много вложили в избрание Трампа и (вице-президента США Джея Ди - ред.) Вэнса, будут крайне разочарованы, если это перерастет в более масштабную войну, и это приведет к некоторым расколам", - приводит издание слова бывшего чиновника.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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17 июня, 22:01
По словам собеседника газеты, в окружении Трампа "растет разочарование в отношении Израиля", которое некоторые его сторонники опасаются открыто высказывать из-за страха быть обвиненными в антисемитизме.
Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона также добавил, что Иран занимает центральное место в повестке дня американских политиков, придерживающихся правых взглядов.
"Я бы сказал, что Иран сейчас является ключевым вопросом для правых: это не торговля, не расходы и даже не культурная война - это внешняя политика и конкретно Иран", - подчеркнул собеседник издания.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
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Кнайсль оценила вероятность прямого столкновения США и Ирана
Вчера, 14:08
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон
Вчера, 13:32
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
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