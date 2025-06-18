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WSJ: решение США о возможном ударе по Ирану еще не принято

WSJ: решение США о возможном ударе по Ирану еще не принято - РИА Новости, 18.06.2025

WSJ: решение США о возможном ударе по Ирану еще не принято

Решение США о том, принимать ли участие в боевых действиях против Ирана, еще не принято, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:04:00+03:00

2025-06-18T11:04:00+03:00

2025-06-18T11:04:00+03:00

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казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение США о том, принимать ли участие в боевых действиях против Ирана, еще не принято, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе". "Президент Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар США по Ирану, в ходе встречи с ведущими советниками в Ситуационной комнате во вторник. Чиновники заявили, что решение не принято", - пишет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, али хаменеи, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года