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WSJ: решение США о возможном ударе по Ирану еще не принято - РИА Новости, 18.06.2025
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11:04 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ssha-2023512773.html
WSJ: решение США о возможном ударе по Ирану еще не принято
WSJ: решение США о возможном ударе по Ирану еще не принято - РИА Новости, 18.06.2025
WSJ: решение США о возможном ударе по Ирану еще не принято
Решение США о том, принимать ли участие в боевых действиях против Ирана, еще не принято, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:04:00+03:00
2025-06-18T11:04:00+03:00
в мире
иран
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сша
дональд трамп
али хаменеи
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение США о том, принимать ли участие в боевых действиях против Ирана, еще не принято, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе". "Президент Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар США по Ирану, в ходе встречи с ведущими советниками в Ситуационной комнате во вторник. Чиновники заявили, что решение не принято", - пишет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, али хаменеи, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
WSJ: решение США о возможном ударе по Ирану еще не принято

WSJ: Трамп рассматривает возможный удар США по Ирану

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение США о том, принимать ли участие в боевых действиях против Ирана, еще не принято, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".
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"Президент Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар США по Ирану, в ходе встречи с ведущими советниками в Ситуационной комнате во вторник. Чиновники заявили, что решение не принято", - пишет издание.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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