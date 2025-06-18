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В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
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04:53 18.06.2025 (обновлено: 09:17 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ssha-2023457000.html
В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном
В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном
Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, передает телеканал... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:53:00+03:00
2025-06-18T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, передает телеканал ABC."Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям", — говорится в сообщении.Накануне глава Белого дома сделал несколько заявлений в адрес Ирана:Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/ssha-2023460565.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023415745.html
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в мире, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, дональд трамп, али хаменеи, казем джалали, министерство обороны сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Казем Джалали, Министерство обороны США, Вашингтон (штат)
В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном

ABC: чиновники в США считают ближайшие 2 суток решающими в конфликте с Ираном

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, передает телеканал ABC.
"Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям", — говорится в сообщении.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ назвали условия встречи представителей США и Ирана
05:40
Накануне глава Белого дома сделал несколько заявлений в адрес Ирана:
  • Трамп отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но "терпение Вашингтона на исходе";
  • он заявил, что Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, и потребовал от страны безоговорочной капитуляции;
  • президент утверждает, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но "сейчас не планируют его устранять".
Журналисты у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
США уже вмешались в конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник
Вчера, 20:16

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
08:00
 
В миреСШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильДональд ТрампАли ХаменеиКазем ДжалалиМинистерство обороны СШАВашингтон (штат)
 
 
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