В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном
ABC: чиновники в США считают ближайшие 2 суток решающими в конфликте с Ираном
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, передает телеканал ABC.
"Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям", — говорится в сообщении.
Накануне глава Белого дома сделал несколько заявлений в адрес Ирана:
- Трамп отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но "терпение Вашингтона на исходе";
- он заявил, что Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, и потребовал от страны безоговорочной капитуляции;
- президент утверждает, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но "сейчас не планируют его устранять".
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.