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В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном

В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025

В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном

Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, передает телеканал... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:53:00+03:00

2025-06-18T04:53:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, передает телеканал ABC."Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям", — говорится в сообщении.Накануне глава Белого дома сделал несколько заявлений в адрес Ирана:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/ssha-2023460565.html

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