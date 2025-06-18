https://ria.ru/20250618/ssha-2023442557.html

СМИ: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

СМИ: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

Страны "Большой семерки" (G7), чей саммит проходит в Канаде, были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:05:00+03:00

2025-06-18T00:05:00+03:00

2025-06-18T00:27:00+03:00

в мире

украина

канада

сша

марк карни

g7

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023270703_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_7293af68a1fd5a3d4f1a6588ddde3ee3.jpg

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7), чей саммит проходит в Канаде, были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на канадского чиновника. "Канада отказалась от планов по выступлению Большой семерки с резким заявлением по поводу войны на Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов, сообщил канадский чиновник журналистам в кулуарах саммита лидеров во вторник ... Чиновник сказал, что американская сторона хотела смягчить проект заявления, и Канада посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине, президент которой прибыл на саммит во вторник", - сообщает агентство. В результате только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление по поводу Украины, оно будет объявлено позже канадским премьер-министром Марком Карни, отмечает издание.Пока что у стран G7 получилось согласовать шесть заявлений, следует из сайта канадского представительства в группе. Среди них заявление о запуске плана действий G7 по критически важным минералам, заявление о сотрудничестве по предотвращению природных пожаров и заявление об ответственном использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ)."Мы стремимся углубить наше сотрудничество с партнерами из стран с развивающимися рынками и развивающимися странами, богатыми полезными ископаемыми. Мы поможем нарастить их потенциал; способствовать созданию местной стоимости; создать возможности для всех; содействовать ответственным методам добычи; бороться с насилием по половому признаку в горнодобывающей промышленности; поддержать улучшение кустарной добычи; и диверсифицировать глобальные цепочки создания стоимости критически важных минералов", - говорится в плане действий G7 по критически важным минералам.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023349500.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023368191.html

украина

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, канада, сша, марк карни, g7, обострение отношений сша и ирана