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СМИ: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США - РИА Новости, 18.06.2025
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00:05 18.06.2025 (обновлено: 00:27 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ssha-2023442557.html
СМИ: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США
СМИ: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США
Страны "Большой семерки" (G7), чей саммит проходит в Канаде, были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:05:00+03:00
2025-06-18T00:27:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7), чей саммит проходит в Канаде, были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на канадского чиновника. "Канада отказалась от планов по выступлению Большой семерки с резким заявлением по поводу войны на Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов, сообщил канадский чиновник журналистам в кулуарах саммита лидеров во вторник ... Чиновник сказал, что американская сторона хотела смягчить проект заявления, и Канада посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине, президент которой прибыл на саммит во вторник", - сообщает агентство. В результате только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление по поводу Украины, оно будет объявлено позже канадским премьер-министром Марком Карни, отмечает издание.Пока что у стран G7 получилось согласовать шесть заявлений, следует из сайта канадского представительства в группе. Среди них заявление о запуске плана действий G7 по критически важным минералам, заявление о сотрудничестве по предотвращению природных пожаров и заявление об ответственном использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ)."Мы стремимся углубить наше сотрудничество с партнерами из стран с развивающимися рынками и развивающимися странами, богатыми полезными ископаемыми. Мы поможем нарастить их потенциал; способствовать созданию местной стоимости; создать возможности для всех; содействовать ответственным методам добычи; бороться с насилием по половому признаку в горнодобывающей промышленности; поддержать улучшение кустарной добычи; и диверсифицировать глобальные цепочки создания стоимости критически важных минералов", - говорится в плане действий G7 по критически важным минералам.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023349500.html
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в мире, украина, канада, сша, марк карни, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, Украина, Канада, США, Марк Карни, G7, Обострение отношений США и Ирана
СМИ: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

Reuters: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛоготип саммита G7
Логотип саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Логотип саммита G7. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7), чей саммит проходит в Канаде, были вынуждены отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на канадского чиновника.
"Канада отказалась от планов по выступлению Большой семерки с резким заявлением по поводу войны на Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов, сообщил канадский чиновник журналистам в кулуарах саммита лидеров во вторник ... Чиновник сказал, что американская сторона хотела смягчить проект заявления, и Канада посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине, президент которой прибыл на саммит во вторник", - сообщает агентство.
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В результате только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление по поводу Украины, оно будет объявлено позже канадским премьер-министром Марком Карни, отмечает издание.
Пока что у стран G7 получилось согласовать шесть заявлений, следует из сайта канадского представительства в группе. Среди них заявление о запуске плана действий G7 по критически важным минералам, заявление о сотрудничестве по предотвращению природных пожаров и заявление об ответственном использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ).
"Мы стремимся углубить наше сотрудничество с партнерами из стран с развивающимися рынками и развивающимися странами, богатыми полезными ископаемыми. Мы поможем нарастить их потенциал; способствовать созданию местной стоимости; создать возможности для всех; содействовать ответственным методам добычи; бороться с насилием по половому признаку в горнодобывающей промышленности; поддержать улучшение кустарной добычи; и диверсифицировать глобальные цепочки создания стоимости критически важных минералов", - говорится в плане действий G7 по критически важным минералам.
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