https://ria.ru/20250618/sovfedja-2023667030.html

Украинская молодежь не хочет умирать за режим, заявил сенатор от ДНР

Украинская молодежь не хочет умирать за режим, заявил сенатор от ДНР - РИА Новости, 18.06.2025

Украинская молодежь не хочет умирать за режим, заявил сенатор от ДНР

Украинская молодежь не готова умирать за киевский режим, который даже не в состоянии вовремя принять тела погибших, поэтому программа по привлечению 18-летних в РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:27:00+03:00

2025-06-18T18:27:00+03:00

2025-06-18T18:27:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинская молодежь не готова умирать за киевский режим, который даже не в состоянии вовремя принять тела погибших, поэтому программа по привлечению 18-летних в ВСУ провалилась, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Программа привлечения молодых ребят 18-24 лет в ВСУ провалилась. Это уже очевидно. Причины на поверхности. Пожалуй главное, это нескрываемое отношение руководства страны к своим военнослужащим как к расходному материалу. Апогей цинизма, который не скроешь никакой пропагандой, - это недавний отказ принимать тысячи тел погибших бойцов под невразумительными предлогами. А после согласия - отказ выплачивать их родственникам положенные компенсации", - сказал Волошин. По его мнению, еще одной причиной отказа идти воевать за киевский режим является очевидное катастрофическое положение ВСУ на фронте. "Это катастрофическое положение ВСУ на фронте и колоссальные потери убитыми и ранеными. Вряд ли человека привлекает практически стопроцентная перспектива погибнуть или стать инвалидом", — добавил он. Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023143263.html

https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html

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в мире, донецкая народная республика, александр волошин, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, украина