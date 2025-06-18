https://ria.ru/20250618/sovet-2023705802.html

СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту

СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту - РИА Новости, 18.06.2025

СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту

Совбез ООН по запросу Тегерана проведет в пятницу заседание в связи с конфликтом Ирана и Израиля, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:17:00+03:00

2025-06-18T21:17:00+03:00

2025-06-18T21:25:00+03:00

в мире

совет безопасности оон

иран

тегеран (город)

израиль

оон

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_414:334:3087:1838_1920x0_80_0_0_a92d21dca50501c35a907aa2a55176db.jpg

ООН, 18 июн – РИА Новости. Совбез ООН по запросу Тегерана проведет в пятницу заседание в связи с конфликтом Ирана и Израиля, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации."Совет Безопасности ООН обсудит ирано-израильский вопрос в пятницу утром", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что заседание запросил Иран.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

иран

тегеран (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, совет безопасности оон, иран, тегеран (город), израиль, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте