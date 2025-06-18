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СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту - РИА Новости, 18.06.2025
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21:17 18.06.2025 (обновлено: 21:25 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/sovet-2023705802.html
СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту
СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту - РИА Новости, 18.06.2025
СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту
Совбез ООН по запросу Тегерана проведет в пятницу заседание в связи с конфликтом Ирана и Израиля, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:17:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Совбез ООН по запросу Тегерана проведет в пятницу заседание в связи с конфликтом Ирана и Израиля, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации."Совет Безопасности ООН обсудит ирано-израильский вопрос в пятницу утром", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что заседание запросил Иран.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, совет безопасности оон, иран, тегеран (город), израиль, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Совет Безопасности ООН, Иран, Тегеран (город), Израиль, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту

СБ ООН проведет заседание по ирано-израильскому конфликту 20 июня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Совбез ООН по запросу Тегерана проведет в пятницу заседание в связи с конфликтом Ирана и Израиля, сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации.
"Совет Безопасности ООН обсудит ирано-израильский вопрос в пятницу утром", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что заседание запросил Иран.
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В миреСовет Безопасности ООНИранТегеран (город)ИзраильООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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