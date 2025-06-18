https://ria.ru/20250618/solntsev-2023637600.html

Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья

Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья - РИА Новости, 18.06.2025

Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам региона. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:20:00+03:00

2025-06-18T17:20:00+03:00

2025-06-18T17:20:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

оренбург

евгений солнцев

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам региона. Новый транспорт получили 25 городских, районных и межрайонных учреждений. "К примеру, в Детскую городскую больницу Оренбурга направлено 15 машин, в больницу скорой медицинской помощи города Новотроицка – 5. Новосергиевская районная больница получила 10 авто, Сорочинская межрайонная больница – 7, Переволоцкая районная больница - 6 автомобилей", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что автопарк обновляется поэтапно во всех учреждениях здравоохранения региона. С 2021 года работа идет по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". За это время в больницы поступил 431 автомобиль. "Учитывая большую протяженность области, вопрос транспортной доступности – всегда один из самых важных как для медработников, так и для пациентов", – уточнил Солнцев. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, новые автомобили будут использоваться в качестве санитарного транспорта для выездов участковых терапевтов и узких специалистов на дом, забора и доставки медицинских анализов, а также транспортировки медицинской документации.

https://ria.ru/20250618/orenburg-2023632909.html

https://ria.ru/20250531/solntsev-2020098502.html

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оренбургская область, оренбург, евгений солнцев