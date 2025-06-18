Рейтинг@Mail.ru
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:20 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/solntsev-2023637600.html
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья - РИА Новости, 18.06.2025
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам региона. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:20:00+03:00
2025-06-18T17:20:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
оренбург
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_425d9cba9cab2c1f4f081bee729d7ebd.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам региона. Новый транспорт получили 25 городских, районных и межрайонных учреждений. "К примеру, в Детскую городскую больницу Оренбурга направлено 15 машин, в больницу скорой медицинской помощи города Новотроицка – 5. Новосергиевская районная больница получила 10 авто, Сорочинская межрайонная больница – 7, Переволоцкая районная больница - 6 автомобилей", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что автопарк обновляется поэтапно во всех учреждениях здравоохранения региона. С 2021 года работа идет по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". За это время в больницы поступил 431 автомобиль. "Учитывая большую протяженность области, вопрос транспортной доступности – всегда один из самых важных как для медработников, так и для пациентов", – уточнил Солнцев. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, новые автомобили будут использоваться в качестве санитарного транспорта для выездов участковых терапевтов и узких специалистов на дом, забора и доставки медицинских анализов, а также транспортировки медицинской документации.
https://ria.ru/20250618/orenburg-2023632909.html
https://ria.ru/20250531/solntsev-2020098502.html
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f953e77776a0050103abacc399846dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, оренбург, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбург, Евгений Солнцев
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья

Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам Оренбургской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам региона.
Новый транспорт получили 25 городских, районных и межрайонных учреждений.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев подписал соглашения с компанией Росагролизинг - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Евгений Солнцев договорился с "Росагролизингом" о поддержке АПК
Вчера, 17:04
"К примеру, в Детскую городскую больницу Оренбурга направлено 15 машин, в больницу скорой медицинской помощи города Новотроицка – 5. Новосергиевская районная больница получила 10 авто, Сорочинская межрайонная больница – 7, Переволоцкая районная больница - 6 автомобилей", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
И добавил, что автопарк обновляется поэтапно во всех учреждениях здравоохранения региона. С 2021 года работа идет по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". За это время в больницы поступил 431 автомобиль.
"Учитывая большую протяженность области, вопрос транспортной доступности – всегда один из самых важных как для медработников, так и для пациентов", – уточнил Солнцев.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, новые автомобили будут использоваться в качестве санитарного транспорта для выездов участковых терапевтов и узких специалистов на дом, забора и доставки медицинских анализов, а также транспортировки медицинской документации.
Поезд здоровья в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Солнцев анонсировал проект "Поезда здоровья"
31 мая, 07:33
 
Оренбургская областьОренбургская областьОренбургЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала