https://ria.ru/20250618/solntsev-2023637600.html
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья - РИА Новости, 18.06.2025
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам региона. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:20:00+03:00
2025-06-18T17:20:00+03:00
2025-06-18T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам региона. Новый транспорт получили 25 городских, районных и межрайонных учреждений. "К примеру, в Детскую городскую больницу Оренбурга направлено 15 машин, в больницу скорой медицинской помощи города Новотроицка – 5. Новосергиевская районная больница получила 10 авто, Сорочинская межрайонная больница – 7, Переволоцкая районная больница - 6 автомобилей", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что автопарк обновляется поэтапно во всех учреждениях здравоохранения региона. С 2021 года работа идет по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". За это время в больницы поступил 431 автомобиль. "Учитывая большую протяженность области, вопрос транспортной доступности – всегда один из самых важных как для медработников, так и для пациентов", – уточнил Солнцев. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, новые автомобили будут использоваться в качестве санитарного транспорта для выездов участковых терапевтов и узких специалистов на дом, забора и доставки медицинских анализов, а также транспортировки медицинской документации.
https://ria.ru/20250618/orenburg-2023632909.html
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оренбургская область, оренбург, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбург, Евгений Солнцев
Евгений Солнцев передал 96 новых автомобилей больницам Оренбуржья
Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам Оренбургской области
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев передал 96 автомобилей "Лада Гранта" больницам региона.
Новый транспорт получили 25 городских, районных и межрайонных учреждений.
"К примеру, в Детскую городскую больницу Оренбурга направлено 15 машин, в больницу скорой медицинской помощи города Новотроицка – 5. Новосергиевская районная больница получила 10 авто, Сорочинская межрайонная больница – 7, Переволоцкая районная больница - 6 автомобилей", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
И добавил, что автопарк обновляется поэтапно во всех учреждениях здравоохранения региона. С 2021 года работа идет по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". За это время в больницы поступил 431 автомобиль.
"Учитывая большую протяженность области, вопрос транспортной доступности – всегда один из самых важных как для медработников, так и для пациентов", – уточнил Солнцев.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, новые автомобили будут использоваться в качестве санитарного транспорта для выездов участковых терапевтов и узких специалистов на дом, забора и доставки медицинских анализов, а также транспортировки медицинской документации.