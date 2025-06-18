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Врач назвала допустимую норму соли в день - РИА Новости, 18.06.2025
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03:16 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/sol-2023453455.html
Врач назвала допустимую норму соли в день
Врач назвала допустимую норму соли в день - РИА Новости, 18.06.2025
Врач назвала допустимую норму соли в день
Соль - необходимая в рационе человека специя, но употреблять ее нужно не более 10-12 граммов в сутки, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:16:00+03:00
2025-06-18T03:16:00+03:00
общество
юлия сластен
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Соль - необходимая в рационе человека специя, но употреблять ее нужно не более 10-12 граммов в сутки, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "Вопреки распространенному мнению, соль все-таки нужно употреблять в пищу, поскольку она поддерживает водный баланс, входит в состав межклеточных жидкостей и костей. Но употреблять соль, как и любой другой продукт, следует разумно и умеренно - не более 10-12 граммов в сутки", - рассказала Сластен. По словам гастроэнтеролога, чаще всего люди увеличивают количество соли в рационе из-за хлеба, сыров, колбас, полуфабрикатов. При этом опасность соли заключается в том, что она способна негативно влиять на артериальное давление; увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему; повышать риск инсульта и нагрузку на печень; ухудшать состояние суставов; обострять заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом.
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общество, юлия сластен
Общество, Юлия Сластен
Врач назвала допустимую норму соли в день

Врач Сластен: человек не должен употреблять более 10-12 граммов соли в сутки

© Pixabay / Bru-nOСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Pixabay / Bru-nO
Соль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Соль - необходимая в рационе человека специя, но употреблять ее нужно не более 10-12 граммов в сутки, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
"Вопреки распространенному мнению, соль все-таки нужно употреблять в пищу, поскольку она поддерживает водный баланс, входит в состав межклеточных жидкостей и костей. Но употреблять соль, как и любой другой продукт, следует разумно и умеренно - не более 10-12 граммов в сутки", - рассказала Сластен.
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По словам гастроэнтеролога, чаще всего люди увеличивают количество соли в рационе из-за хлеба, сыров, колбас, полуфабрикатов.
При этом опасность соли заключается в том, что она способна негативно влиять на артериальное давление; увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему; повышать риск инсульта и нагрузку на печень; ухудшать состояние суставов; обострять заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом.
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