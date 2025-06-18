https://ria.ru/20250618/soglashenie-2023690626.html

"Билайн" и "Автобан" заключили соглашение о реализации нацпроектов

"Билайн" и "Автобан" заключили соглашение о реализации нацпроектов - РИА Новости, 18.06.2025

"Билайн" и "Автобан" заключили соглашение о реализации нацпроектов

"Билайн" и "Автобан" заключили соглашение о реализации нацпроектов "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и "Инфраструктура для жизни" в рамках РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:13:00+03:00

2025-06-18T20:13:00+03:00

2025-06-18T20:13:00+03:00

россия

билайн

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. "Билайн" и "Автобан" заключили соглашение о реализации нацпроектов "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и "Инфраструктура для жизни" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба "Билайна".Соглашения направлены на развитие цифровых и инфраструктурных проектов в России.Документ предусматривает обмен опытом, создание рабочих и экспертных групп, а также проведение совместных мероприятий для эффективной реализации поставленных целей в рамках реализации национальных проектов. Такой подход позволит объединить усилия в области цифровизации дорожного строительства, эксплуатации автомобильных дорог и организации придорожных сервисов, способствуя развитию современной инфраструктуры и цифровых решений в России."Это важный шаг на пути к созданию современных, цифровых и эффективных решений для развития инфраструктуры и транспортной системы страны. Мы уверены, что наше сотрудничество с "Автобаном" позволит реализовать передовые проекты, направленные на повышение качества жизни граждан и развитие цифровых технологий в сфере дорожного хозяйства", — приводит пресс-служба слова директора по работе с государственными заказчиками "Билайна" Александра Шведова.Генеральный директор "АО "ДСК "Автобан" Юлия Штрек отметила, что цель холдинга — строить дороги будущего. Подписание соглашения — стратегический шаг в этом направлении. Данный альянс открывает новые возможности для формирования интеллектуальной транспортной инфраструктуры России. Вместе они будут активно работать над цифровизацией процессов строительства, развертыванием современных телекоммуникационных сетей на трассах, повышением качества дорожного сервиса и реализацией совместных инновационных проектов."Наша общая цель — создание экосистемы "умных" дорог, в которой интеллектуальные транспортные системы, беспилотные технологии и аналитика больших данных будут интегрированы в единое цифровое пространство. Это обеспечит принципиально новый уровень безопасности, комфорта и эффективности для всех участников движения", — приводит пресс-служба слова Штрек.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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