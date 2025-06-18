https://ria.ru/20250618/sobyanin-2023618479.html

Десять проектов благоустройства запланировано в 2025 году на севере Москвы

Десять проектов благоустройства запланировано в 2025 году на севере Москвы - РИА Новости, 18.06.2025

Десять проектов благоустройства запланировано в 2025 году на севере Москвы

Десять проектов создания качественного общественного пространства реализуют в этом сезоне в Северном административном округе в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:13:00+03:00

2025-06-18T09:13:00+03:00

2025-06-18T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Десять проектов создания качественного общественного пространства реализуют в этом сезоне в Северном административном округе в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. "В прошлом году на севере Москвы благоустроили два парка и два сквера. В этом сезоне реализуем в САО еще десять проектов создания качественного общественного пространства", - написал Собянин. Он отметил, что в Савёловском районе работы пройдут в парке "Автомобилист". Там обновят детскую площадку, в спортивной зоне разместят комплексы для воркаута, на площадке для животных установят современные снаряды. Со стороны улицы Вятская создадут несколько локаций для тихого отдыха. "В районе Аэропорт благоустроим территорию Головановского парка. У ребят станет больше возможностей для игр на детской площадке. Рядом с игровым комплексом установим песочницу, карусели, качели и качалки на пружине. В спортивной зоне заменим столы для настольного тенниса. А для тихого отдыха разместим парковые качели и скамейки. Благодаря дополнительному озеленению парк станет еще уютнее", - подчеркнул мэр. В Народном парке в Ховрино создадут большую детскую площадку, установят полукруглые лавочки и круглые скамейки, большие качели. Рядом появится многоуровневый амфитеатр, а также "островки" для тихого отдыха, современная площадка для выгула собак. Со стороны улицы Ляпидевского приведут в порядок спортивную зону. По территории парка проложат удобную беговую дорожку. "В Беговом районе реализуем сразу два проекта. Вдоль пешеходной зоны от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда установим удобные парковые беседки, качели с навесами и шезлонги. А возле здания Политехнического колледжа в 1-м Ботаническом проезде создадим площадку для тренировок с четвероногими питомцами. Благоустроим территорию возле храма Живоначальной Троицы на Ленинградском проспекте, дом 16, строение 1", - уточнил Собянин. Он отметил, что в районе появятся новые спортивная и детская площадки. "Больше возможностей для отдыха и тренировок на свежем воздухе появится и у жителей Молжаниновского района. Между корпусами 6А и 6Б школы "Перспектива", расположенными по 1-й Сестрорецкой улице, создадим скейт-парк, а также приведем в порядок территорию у небольшого пруда. Озеленим и благоустроим маршрут от школы до остановки общественного транспорта "2-я Подрезковская улица", - подчеркнул мэр. Он уточнил, что в Бескудниковском районе преобразится территория вокруг жилых домов в границах Бескудниковского бульвара, улицы Святослава Фёдорова и Дмитровского шоссе. В Головинском районе создадут пространство для тихого отдыха и занятий спортом на Кронштадтском бульваре.

https://ria.ru/20250617/bulvar-2023273667.html

https://realty.ria.ru/20250616/blagoustroystvo-2022049182.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, вятское, сергей собянин, перспектива