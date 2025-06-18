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Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2025
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10:52 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/smi-2023509747.html
Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ
Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2025
Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ
Американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:52:00+03:00
2025-06-18T10:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своём местоположении, выяснило РИА Новости, опираясь на данные портала Marine Vessel Traffic, отслеживающего движение морских судов. По последним координатам, корабль находился в акватории между Малайзией и Индонезией, следуя курсом 313 градусов со скоростью 19 узлов. Последний сигнал от судна был зафиксирован 17 июня в 05:03 (мск). Пункт назначения в системе не обозначен. Судя по направлению движения, авианосная группа может плыть в сторону Персидского залива. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023405370.html
https://ria.ru/20250618/ssha-2023462021.html
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в мире, иран, израиль, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ

Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер

© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Samuel BaconАвианосец USS Nimitz
Авианосец USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Samuel Bacon
Авианосец USS Nimitz . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своём местоположении, выяснило РИА Новости, опираясь на данные портала Marine Vessel Traffic, отслеживающего движение морских судов.
По последним координатам, корабль находился в акватории между Малайзией и Индонезией, следуя курсом 313 градусов со скоростью 19 узлов. Последний сигнал от судна был зафиксирован 17 июня в 05:03 (мск). Пункт назначения в системе не обозначен.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Воздушное пространство Ирана находится под контролем США, заявил Трамп
17 июня, 19:01
Судя по направлению движения, авианосная группа может плыть в сторону Персидского залива.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В США забили тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану
Вчера, 06:05
 
В миреИранИзраильМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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