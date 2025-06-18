Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ
Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер
Авианосец USS Nimitz . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своём местоположении, выяснило РИА Новости, опираясь на данные портала Marine Vessel Traffic, отслеживающего движение морских судов.
По последним координатам, корабль находился в акватории между Малайзией и Индонезией, следуя курсом 313 градусов со скоростью 19 узлов. Последний сигнал от судна был зафиксирован 17 июня в 05:03 (мск). Пункт назначения в системе не обозначен.
Судя по направлению движения, авианосная группа может плыть в сторону Персидского залива.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.