https://ria.ru/20250618/smi-2023509747.html

Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ

Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2025

Американский авианосец на Ближнем Востоке отключил транспондер, пишут СМИ

Американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:52:00+03:00

2025-06-18T10:52:00+03:00

2025-06-18T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своём местоположении, выяснило РИА Новости, опираясь на данные портала Marine Vessel Traffic, отслеживающего движение морских судов. По последним координатам, корабль находился в акватории между Малайзией и Индонезией, следуя курсом 313 градусов со скоростью 19 узлов. Последний сигнал от судна был зафиксирован 17 июня в 05:03 (мск). Пункт назначения в системе не обозначен. Судя по направлению движения, авианосная группа может плыть в сторону Персидского залива. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023405370.html

https://ria.ru/20250618/ssha-2023462021.html

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в мире, иран, израиль, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте