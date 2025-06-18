СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае
Пищальников: праздники в январе и мае нужно заменить на короткие рабочие недели
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОтдых в новогодние праздники на Манежной площади в Москве (2025)
Отдых в новогодние праздники на Манежной площади в Москве (2025). Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Длинные январские и майские праздники в России нужно заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня — такую инициативу, как сообщает издание "Газета.ру", высказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Дмитрий Пищальников.
"Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев", — приводит издание его слова.
По мнению Пищальникова, Россия может перенять зарубежный опыт с адаптивными трудовыми графиками, но сохраняя свою специфику и уважение к культурным привычкам.
Эксперт считает, что праздничные каникулы и продолжительные выходные хоть и являются приятной передышкой для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до одного процента ВВП.
В апреле член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия") рассказала в интервью РИА Новости, что в 2024 году депутаты утвердили поправки в статью 153 Трудового кодекса, которая регулирует оплату труда работников за работу в выходной и праздничный день. Эти изменения установили новые правила по предоставлению отгулов.
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