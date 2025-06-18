https://ria.ru/20250618/smi-2023444824.html

СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае

СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае

Длинные январские и майские праздники в России нужно заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня — такую инициативу, как сообщает издание... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T00:41:00+03:00

2025-06-18T00:41:00+03:00

2025-06-18T00:41:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Длинные январские и майские праздники в России нужно заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня — такую инициативу, как сообщает издание "Газета.ру", высказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Дмитрий Пищальников."Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев", — приводит издание его слова.По мнению Пищальникова, Россия может перенять зарубежный опыт с адаптивными трудовыми графиками, но сохраняя свою специфику и уважение к культурным привычкам.Эксперт считает, что праздничные каникулы и продолжительные выходные хоть и являются приятной передышкой для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до одного процента ВВП.В апреле член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия") рассказала в интервью РИА Новости, что в 2024 году депутаты утвердили поправки в статью 153 Трудового кодекса, которая регулирует оплату труда работников за работу в выходной и праздничный день. Эти изменения установили новые правила по предоставлению отгулов.

https://ria.ru/20250506/vykhodnye-2015183846.html

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общество, россия, госдума рф, единая россия