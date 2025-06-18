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СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае - РИА Новости, 18.06.2025
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00:41 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/smi-2023444824.html
СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае
СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае
Длинные январские и майские праздники в России нужно заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня — такую инициативу, как сообщает издание... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:41:00+03:00
2025-06-18T00:41:00+03:00
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Длинные январские и майские праздники в России нужно заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня — такую инициативу, как сообщает издание "Газета.ру", высказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Дмитрий Пищальников."Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев", — приводит издание его слова.По мнению Пищальникова, Россия может перенять зарубежный опыт с адаптивными трудовыми графиками, но сохраняя свою специфику и уважение к культурным привычкам.Эксперт считает, что праздничные каникулы и продолжительные выходные хоть и являются приятной передышкой для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до одного процента ВВП.В апреле член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия") рассказала в интервью РИА Новости, что в 2024 году депутаты утвердили поправки в статью 153 Трудового кодекса, которая регулирует оплату труда работников за работу в выходной и праздничный день. Эти изменения установили новые правила по предоставлению отгулов.
https://ria.ru/20250506/vykhodnye-2015183846.html
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общество, россия, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
СМИ: в России предложили отменить праздники в январе и мае

Пищальников: праздники в январе и мае нужно заменить на короткие рабочие недели

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОтдых в новогодние праздники на Манежной площади в Москве (2025)
Отдых в новогодние праздники на Манежной площади в Москве (2025) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Отдых в новогодние праздники на Манежной площади в Москве (2025). Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Длинные январские и майские праздники в России нужно заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня — такую инициативу, как сообщает издание "Газета.ру", высказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Дмитрий Пищальников.
"Это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев", — приводит издание его слова.
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По мнению Пищальникова, Россия может перенять зарубежный опыт с адаптивными трудовыми графиками, но сохраняя свою специфику и уважение к культурным привычкам.
Эксперт считает, что праздничные каникулы и продолжительные выходные хоть и являются приятной передышкой для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до одного процента ВВП.
В апреле член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия") рассказала в интервью РИА Новости, что в 2024 году депутаты утвердили поправки в статью 153 Трудового кодекса, которая регулирует оплату труда работников за работу в выходной и праздничный день. Эти изменения установили новые правила по предоставлению отгулов.
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