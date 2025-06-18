Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/slutskij-2023706825.html
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами - РИА Новости, 18.06.2025
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за градусами по избежание тревожных галлюцинаций. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:27:00+03:00
2025-06-18T21:27:00+03:00
в мире
россия
израиль
иран
леонид слуцкий (политик)
кайя каллас
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за градусами по избежание тревожных галлюцинаций. Слуцкий отметил, что ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру". &quot;С Россией сегодня Глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира. А западным меньшевикам стоит все-таки последить &quot;за градусами&quot; во избежание новых тревожных галлюцинаций&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.По мнению депутата, что реально может представлять угрозу, так это масштаб "познаний" европейских политиков геометрии, географии, не говоря, уже об истории, в том числе Второй мировой войны, и политологии. "Такие каллас, бербок, трасс иже с ними, претендуя на роль вершителей мировых судеб в рамках самоприсвоенного мандата "компетенции", продолжают поддерживать неонацистский киевский режим, бездумно подмахивают заявления в оправдание нападения Израиля на Иран, усиливают риски глобального противостояния одной своей риторикой", - заключил он.
https://ria.ru/20250415/kallas-2011287080.html
россия
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, иран, леонид слуцкий (политик), кайя каллас, госдума рф
В мире, Россия, Израиль, Иран, Леонид Слуцкий (политик), Кайя Каллас, Госдума РФ
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами

Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами, чтобы избежать галлюцинаций

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за градусами по избежание тревожных галлюцинаций.
Слуцкий отметил, что ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру".
«

"С Россией сегодня Глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира. А западным меньшевикам стоит все-таки последить "за градусами" во избежание новых тревожных галлюцинаций", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, что реально может представлять угрозу, так это масштаб "познаний" европейских политиков геометрии, географии, не говоря, уже об истории, в том числе Второй мировой войны, и политологии.
"Такие каллас, бербок, трасс иже с ними, претендуя на роль вершителей мировых судеб в рамках самоприсвоенного мандата "компетенции", продолжают поддерживать неонацистский киевский режим, бездумно подмахивают заявления в оправдание нападения Израиля на Иран, усиливают риски глобального противостояния одной своей риторикой", - заключил он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Володин призвал отдать Каллас под трибунал
15 апреля, 08:04
 
В миреРоссияИзраильИранЛеонид Слуцкий (политик)Кайя КалласГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала