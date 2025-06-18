https://ria.ru/20250618/slutskij-2023706825.html
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами - РИА Новости, 18.06.2025
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за градусами по избежание тревожных галлюцинаций. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:27:00+03:00
2025-06-18T21:27:00+03:00
2025-06-18T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за градусами по избежание тревожных галлюцинаций. Слуцкий отметил, что ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру". "С Россией сегодня Глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира. А западным меньшевикам стоит все-таки последить "за градусами" во избежание новых тревожных галлюцинаций", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению депутата, что реально может представлять угрозу, так это масштаб "познаний" европейских политиков геометрии, географии, не говоря, уже об истории, в том числе Второй мировой войны, и политологии. "Такие каллас, бербок, трасс иже с ними, претендуя на роль вершителей мировых судеб в рамках самоприсвоенного мандата "компетенции", продолжают поддерживать неонацистский киевский режим, бездумно подмахивают заявления в оправдание нападения Израиля на Иран, усиливают риски глобального противостояния одной своей риторикой", - заключил он.
https://ria.ru/20250415/kallas-2011287080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, иран, леонид слуцкий (политик), кайя каллас, госдума рф
В мире, Россия, Израиль, Иран, Леонид Слуцкий (политик), Кайя Каллас, Госдума РФ
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами
Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами, чтобы избежать галлюцинаций