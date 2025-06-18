https://ria.ru/20250618/slutskij-2023706825.html

Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами

Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами - РИА Новости, 18.06.2025

Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за градусами по избежание тревожных галлюцинаций. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:27:00+03:00

2025-06-18T21:27:00+03:00

2025-06-18T21:27:00+03:00

в мире

россия

израиль

иран

леонид слуцкий (политик)

кайя каллас

госдума рф

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за градусами по избежание тревожных галлюцинаций. Слуцкий отметил, что ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру". "С Россией сегодня Глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира. А западным меньшевикам стоит все-таки последить "за градусами" во избежание новых тревожных галлюцинаций", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению депутата, что реально может представлять угрозу, так это масштаб "познаний" европейских политиков геометрии, географии, не говоря, уже об истории, в том числе Второй мировой войны, и политологии. "Такие каллас, бербок, трасс иже с ними, претендуя на роль вершителей мировых судеб в рамках самоприсвоенного мандата "компетенции", продолжают поддерживать неонацистский киевский режим, бездумно подмахивают заявления в оправдание нападения Израиля на Иран, усиливают риски глобального противостояния одной своей риторикой", - заключил он.

https://ria.ru/20250415/kallas-2011287080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, иран, леонид слуцкий (политик), кайя каллас, госдума рф