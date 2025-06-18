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СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025
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15:00 18.06.2025 (обновлено: 17:51 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/sk-2023650596.html
СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна
СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025
СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна
Следственный комитет Армении подтвердил, что просит суд арестовать президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:00:00+03:00
2025-06-18T17:51:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении подтвердил, что просит суд арестовать президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. "В суд подано ходатайство об избрании в отношении Карапетяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , следственный комитет россии (ск рф), facebook, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Следственный комитет России (СК РФ), Facebook, Преследование Карапетяна в Армении
СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна

СК Армении попросил суд арестовать главу группы компаний "Ташир" Карапетяна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРодственники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель
Родственники российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Родственники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении подтвердил, что просит суд арестовать президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт.
"В суд подано ходатайство об избрании в отношении Карапетяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета.
Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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В миреАрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширСледственный комитет России (СК РФ)FacebookПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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