https://ria.ru/20250618/sk-2023650596.html

СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна

СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025

СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна

Следственный комитет Армении подтвердил, что просит суд арестовать президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:00:00+03:00

2025-06-18T15:00:00+03:00

2025-06-18T17:51:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении подтвердил, что просит суд арестовать президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. "В суд подано ходатайство об избрании в отношении Карапетяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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