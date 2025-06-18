СК Армении попросил суд арестовать президента ГК "Ташир" Карапетяна
СК Армении попросил суд арестовать главу группы компаний "Ташир" Карапетяна
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРодственники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель
Родственники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении подтвердил, что просит суд арестовать президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт.
"В суд подано ходатайство об избрании в отношении Карапетяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета.
Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.