https://ria.ru/20250618/sk-2023567279.html

СК начал проверку после обрушения на уральской шахте "Русала"

СК начал проверку после обрушения на уральской шахте "Русала" - РИА Новости, 18.06.2025

СК начал проверку после обрушения на уральской шахте "Русала"

Следователи организовали проверку после обрушения стенки выработки на шахте "Черемуховская глубокая" (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, сообщило... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:34:00+03:00

2025-06-18T13:34:00+03:00

2025-06-18T13:34:00+03:00

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения стенки выработки на шахте "Черемуховская глубокая" (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, сообщило региональное управление СК РФ. В среду в АО "СУБР" сообщили РИА Новости, что в шахте "Черемуховская" произошло обрушение стенки одной из выработок. Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность, на других горизонтах шахты работы продолжаются в плановом режиме. По данным прокуратуры региона, горный удар произошел около 8.46 мск на горизонте 1172 метра. В результате ЧП двое проходчиков горных капитальных работ получили травмы, они подняты на поверхность и госпитализированы. "Проверка проводится на предмет возможного наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что для определения причиненной степени тяжести вреда здоровью пострадавших будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20250613/irkutsk-2022645606.html

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происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)