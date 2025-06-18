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СК начал проверку после обрушения на уральской шахте "Русала"
СК начал проверку после обрушения на уральской шахте "Русала" - РИА Новости, 18.06.2025
СК начал проверку после обрушения на уральской шахте "Русала"
Следователи организовали проверку после обрушения стенки выработки на шахте "Черемуховская глубокая" (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, сообщило... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:34:00+03:00
2025-06-18T13:34:00+03:00
2025-06-18T13:34:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Следователи организовали проверку после обрушения стенки выработки на шахте "Черемуховская глубокая" (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, сообщило региональное управление СК РФ. В среду в АО "СУБР" сообщили РИА Новости, что в шахте "Черемуховская" произошло обрушение стенки одной из выработок. Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность, на других горизонтах шахты работы продолжаются в плановом режиме. По данным прокуратуры региона, горный удар произошел около 8.46 мск на горизонте 1172 метра. В результате ЧП двое проходчиков горных капитальных работ получили травмы, они подняты на поверхность и госпитализированы. "Проверка проводится на предмет возможного наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что для определения причиненной степени тяжести вреда здоровью пострадавших будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
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происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после обрушения на уральской шахте "Русала"
СК начал проверку после обрушения стенки выработки на шахте на Урале