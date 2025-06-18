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Бизнесмена Карапетяна перевели в СК Армении, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2025
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10:35 18.06.2025 (обновлено: 18:29 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/sk-2023502969.html
Бизнесмена Карапетяна перевели в СК Армении, пишут СМИ
Бизнесмена Карапетяна перевели в СК Армении, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2025
Бизнесмена Карапетяна перевели в СК Армении, пишут СМИ
Российского предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении, передает онлайн-издание tert.am. РИА Новости, 18.06.2025
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2025-06-18T18:29:00+03:00
армения
россия
самвел карапетян
следственный комитет россии (ск рф)
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Российского предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении, передает онлайн-издание tert.am. "По нашим данным, бизнесмен и меценат Самвел Карапетян находится в Следственном комитете, в его отношении инициировано уголовное производство", — говорится в публикации. Пресс-служба СК на телефонные пока звонки не отвечает. Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html
https://ria.ru/20250617/armenija-2023435015.html
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армения, россия, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Самвел Карапетян, Следственный комитет России (СК РФ), Преследование Карапетяна в Армении
Бизнесмена Карапетяна перевели в СК Армении, пишут СМИ

Бизнесмена Самвела Карапетяна перевели в СК Армении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские стоят в оцеплении возле здания Следственного комитета в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. 18 июня 2025 года
Полицейские стоят в оцеплении возле здания Следственного комитета в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний Ташир Самвел Карапетян. 18 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские стоят в оцеплении возле здания Следственного комитета в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. 18 июня 2025 года
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Российского предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении, передает онлайн-издание tert.am.
"По нашим данным, бизнесмен и меценат Самвел Карапетян находится в Следственном комитете, в его отношении инициировано уголовное производство", — говорится в публикации.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Карапетян заявил, что не откажется от своих принципов
Вчера, 10:39
Пресс-служба СК на телефонные пока звонки не отвечает.

Преследование Карапетяна в Армении

В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян публиковал в соцсетях оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выражал недовольство ее иерархами. К нему присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он решил создать координационную группу для смещения нынешнего предстоятеля — католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".

  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Сам бизнесмен покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • Ему предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.
  • СК потребовал в суде арестовать его.
  • Вину Карапетян не признает.
  • На этом фоне премьер-министр Никол Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие.
Ситуация у дома Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины
17 июня, 22:55
 
АрменияРоссияСамвел КарапетянСледственный комитет России (СК РФ)Преследование Карапетяна в Армении
 
 
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