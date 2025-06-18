Бизнесмена Карапетяна перевели в СК Армении, пишут СМИ

В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян публиковал в соцсетях оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выражал недовольство ее иерархами. К нему присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он решил создать координационную группу для смещения нынешнего предстоятеля — католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".