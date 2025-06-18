Бизнесмена Карапетяна перевели в СК Армении, пишут СМИ
Бизнесмена Самвела Карапетяна перевели в СК Армении
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские стоят в оцеплении возле здания Следственного комитета в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. 18 июня 2025 года
Полицейские стоят в оцеплении возле здания Следственного комитета в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. 18 июня 2025 года
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ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Российского предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении, передает онлайн-издание tert.am.
"По нашим данным, бизнесмен и меценат Самвел Карапетян находится в Следственном комитете, в его отношении инициировано уголовное производство", — говорится в публикации.
Пресс-служба СК на телефонные пока звонки не отвечает.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей страны.
В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян публиковал в соцсетях оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви и выражал недовольство ее иерархами. К нему присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он решил создать координационную группу для смещения нынешнего предстоятеля — католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Сам бизнесмен покинул дом и уехал в полицейской машине.
- Ему предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.
- СК потребовал в суде арестовать его.
- Вину Карапетян не признает.
- На этом фоне премьер-министр Никол Пашинян потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие.
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