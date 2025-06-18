https://ria.ru/20250618/shtraf-2023456879.html
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам - РИА Новости, 18.06.2025
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам
Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:48:00+03:00
2025-06-18T04:48:00+03:00
2025-06-18T04:48:00+03:00
россия
гибдд мвд рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной инспекции, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ФССП РФ. Согласно данным ФССП РФ, в конце мая - начале июня приставы возбудили на Бартона несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 14 тысяч рублей, из которых более 2,2 тысячи рублей по штрафам ГИБДД и девять тысяч рублей по "штрафу иного органа" от Московской административной дорожной инспекции. Также психолог должен выплатить три тысячи рублей исполнительского сбора. Марк Бартон - известный российский психолог, коуч, телеведущий и автор книг, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и личностного роста.
https://ria.ru/20250609/shtraf-2021704437.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам
Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам