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Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам - РИА Новости, 18.06.2025
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04:48 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/shtraf-2023456879.html
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам - РИА Новости, 18.06.2025
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам
Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:48:00+03:00
2025-06-18T04:48:00+03:00
россия
гибдд мвд рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной инспекции, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ФССП РФ. Согласно данным ФССП РФ, в конце мая - начале июня приставы возбудили на Бартона несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 14 тысяч рублей, из которых более 2,2 тысячи рублей по штрафам ГИБДД и девять тысяч рублей по "штрафу иного органа" от Московской административной дорожной инспекции. Также психолог должен выплатить три тысячи рублей исполнительского сбора. Марк Бартон - известный российский психолог, коуч, телеведущий и автор книг, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и личностного роста.
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россия, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам

Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной инспекции, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ФССП РФ.
Согласно данным ФССП РФ, в конце мая - начале июня приставы возбудили на Бартона несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 14 тысяч рублей, из которых более 2,2 тысячи рублей по штрафам ГИБДД и девять тысяч рублей по "штрафу иного органа" от Московской административной дорожной инспекции. Также психолог должен выплатить три тысячи рублей исполнительского сбора.
Марк Бартон - известный российский психолог, коуч, телеведущий и автор книг, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и личностного роста.
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РоссияГИБДД МВД РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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