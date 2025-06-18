https://ria.ru/20250618/shtraf-2023456879.html

Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам

Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам - РИА Новости, 18.06.2025

Приставы взыскивают с психолога Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам

Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:48:00+03:00

2025-06-18T04:48:00+03:00

2025-06-18T04:48:00+03:00

россия

гибдд мвд рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приставы взыскивают с психолога Марка Бартона более 14 тысяч рублей по штрафам, среди которых штрафы ГИБДД и штрафы от Московской административной дорожной инспекции, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ФССП РФ. Согласно данным ФССП РФ, в конце мая - начале июня приставы возбудили на Бартона несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 14 тысяч рублей, из которых более 2,2 тысячи рублей по штрафам ГИБДД и девять тысяч рублей по "штрафу иного органа" от Московской административной дорожной инспекции. Также психолог должен выплатить три тысячи рублей исполнительского сбора. Марк Бартон - известный российский психолог, коуч, телеведущий и автор книг, специализирующийся на вопросах взаимоотношений и личностного роста.

https://ria.ru/20250609/shtraf-2021704437.html

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россия, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)