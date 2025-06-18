https://ria.ru/20250618/shos-2023569986.html

ШОС могла бы выступить посредником по Ирану, заявила Кнайсль

ШОС могла бы выступить посредником по Ирану, заявила Кнайсль - РИА Новости, 18.06.2025

ШОС могла бы выступить посредником по Ирану, заявила Кнайсль

Шанхайская организации сотрудничества (ШОС) могла бы выступить в качестве посредника по вопросу урегулирования в Иране, заявила РИА Новости Карин Кнайсль,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:43:00+03:00

2025-06-18T13:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Шанхайская организации сотрудничества (ШОС) могла бы выступить в качестве посредника по вопросу урегулирования в Иране, заявила РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. "ШОС, в которую входят такие ключевые игроки, как Иран, Китай и Россия, была основана в первую очередь для вопросов сотрудничества по безопасности и энергетике. Ее рамки могли бы облегчить диалог между конфликтующими сторонами. Россия может использовать эту платформу, чтобы выступить посредником", - сказала собеседник агентства на полях Петербургского международного экономического форума. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/iran-2023556882.html

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