Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина
Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина о международной обстановке
© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи
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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ в ходе рабочей поездки в Пхеньян передал лидеру КНДР устное послание президента РФ Владимира Путина о ключевых аспектах отношений Москвы и Пхеньяна, а также современной международной обстановке, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
Шойгу совершил рабочую поездку в Пхеньян по специальному поручению президента Путина. Шойгу принял Ким Чен Ын.
"В ходе прошедшей в обстановке доверительности и полного взаимопонимания беседы С. К.Шойгу передал устное послание В.В.Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты двусторонних отношений, а также современной международной обстановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с российской стороны вновь прозвучали самые высокие оценки боевой выучки и самоотверженности воинов контингента Корейской народной армии, которые они продемонстрировали в ходе операции по освобождению Курской области.
"Руководитель КНДР, подчеркнув единство мнений по всем рассматриваемым вопросам, заверил в своем твердом настрое продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие и углубление всеобъемлющего российско-корейского стратегического партнерства в полном соответствии с межгосударственным Договором, первую годовщину заключения которого стороны отмечают 19 июня", - подчеркивается в сообщении.
"Товарищ Ким Чен Ын передал президенту России привет и самые лучшие пожелания", - говорится в сообщении.