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Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина - РИА Новости, 18.06.2025
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08:18 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/shojgu-2023472863.html
Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина
Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина - РИА Новости, 18.06.2025
Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина
Секретарь Совета безопасности РФ в ходе рабочей поездки в Пхеньян передал лидеру КНДР устное послание президента РФ Владимира Путина о ключевых аспектах... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:18:00+03:00
2025-06-18T08:18:00+03:00
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
корейская народная армия
в мире
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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ в ходе рабочей поездки в Пхеньян передал лидеру КНДР устное послание президента РФ Владимира Путина о ключевых аспектах отношений Москвы и Пхеньяна, а также современной международной обстановке, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. Шойгу совершил рабочую поездку в Пхеньян по специальному поручению президента Путина. Шойгу принял Ким Чен Ын. "В ходе прошедшей в обстановке доверительности и полного взаимопонимания беседы С. К.Шойгу передал устное послание В.В.Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты двусторонних отношений, а также современной международной обстановки", - говорится в сообщении. Отмечается, что с российской стороны вновь прозвучали самые высокие оценки боевой выучки и самоотверженности воинов контингента Корейской народной армии, которые они продемонстрировали в ходе операции по освобождению Курской области. "Руководитель КНДР, подчеркнув единство мнений по всем рассматриваемым вопросам, заверил в своем твердом настрое продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие и углубление всеобъемлющего российско-корейского стратегического партнерства в полном соответствии с межгосударственным Договором, первую годовщину заключения которого стороны отмечают 19 июня", - подчеркивается в сообщении. "Товарищ Ким Чен Ын передал президенту России привет и самые лучшие пожелания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023356354.html
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россия, пхеньян, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын, корейская народная армия, в мире
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын, Корейская народная армия, В мире
Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина

Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина о международной обстановке

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи
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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ в ходе рабочей поездки в Пхеньян передал лидеру КНДР устное послание президента РФ Владимира Путина о ключевых аспектах отношений Москвы и Пхеньяна, а также современной международной обстановке, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
Шойгу совершил рабочую поездку в Пхеньян по специальному поручению президента Путина. Шойгу принял Ким Чен Ын.
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"В ходе прошедшей в обстановке доверительности и полного взаимопонимания беседы С. К.Шойгу передал устное послание В.В.Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты двусторонних отношений, а также современной международной обстановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с российской стороны вновь прозвучали самые высокие оценки боевой выучки и самоотверженности воинов контингента Корейской народной армии, которые они продемонстрировали в ходе операции по освобождению Курской области.
"Руководитель КНДР, подчеркнув единство мнений по всем рассматриваемым вопросам, заверил в своем твердом настрое продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие и углубление всеобъемлющего российско-корейского стратегического партнерства в полном соответствии с межгосударственным Договором, первую годовщину заключения которого стороны отмечают 19 июня", - подчеркивается в сообщении.
"Товарищ Ким Чен Ын передал президенту России привет и самые лучшие пожелания", - говорится в сообщении.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи. 4 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
4 июня, 18:50
 
РоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинКим Чен ЫнКорейская народная армияВ мире
 
 
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