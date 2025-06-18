https://ria.ru/20250618/shojgu-2023472863.html

Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина

Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина - РИА Новости, 18.06.2025

Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина

Секретарь Совета безопасности РФ в ходе рабочей поездки в Пхеньян передал лидеру КНДР устное послание президента РФ Владимира Путина о ключевых аспектах... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:18:00+03:00

2025-06-18T08:18:00+03:00

2025-06-18T08:18:00+03:00

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пхеньян

кндр (северная корея)

владимир путин

ким чен ын

корейская народная армия

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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ в ходе рабочей поездки в Пхеньян передал лидеру КНДР устное послание президента РФ Владимира Путина о ключевых аспектах отношений Москвы и Пхеньяна, а также современной международной обстановке, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. Шойгу совершил рабочую поездку в Пхеньян по специальному поручению президента Путина. Шойгу принял Ким Чен Ын. "В ходе прошедшей в обстановке доверительности и полного взаимопонимания беседы С. К.Шойгу передал устное послание В.В.Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты двусторонних отношений, а также современной международной обстановки", - говорится в сообщении. Отмечается, что с российской стороны вновь прозвучали самые высокие оценки боевой выучки и самоотверженности воинов контингента Корейской народной армии, которые они продемонстрировали в ходе операции по освобождению Курской области. "Руководитель КНДР, подчеркнув единство мнений по всем рассматриваемым вопросам, заверил в своем твердом настрое продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие и углубление всеобъемлющего российско-корейского стратегического партнерства в полном соответствии с межгосударственным Договором, первую годовщину заключения которого стороны отмечают 19 июня", - подчеркивается в сообщении. "Товарищ Ким Чен Ын передал президенту России привет и самые лучшие пожелания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023356354.html

https://ria.ru/20250604/shoygu-2020950370.html

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пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пхеньян, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын, корейская народная армия, в мире