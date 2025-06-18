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Шапша назвал закономерным лидерство Калужской области в "дронификации" - РИА Новости, 18.06.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:51 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/shapsha-2023652238.html
Шапша назвал закономерным лидерство Калужской области в "дронификации"
Шапша назвал закономерным лидерство Калужской области в "дронификации" - РИА Новости, 18.06.2025
Шапша назвал закономерным лидерство Калужской области в "дронификации"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал закономерным первое место региона по уровню "дронификации", подчеркнув, что в регионе ведется большая работа РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:51:00+03:00
2025-06-18T17:51:00+03:00
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
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КАЛУГА, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал закономерным первое место региона по уровню "дронификации", подчеркнув, что в регионе ведется большая работа в этом направлении, в частности, запущен научно-производственный центр беспилотных авиасистем и набраны первые резиденты. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил пилотный рейтинг "дронификации" российских регионов, в топ-5 вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области. Шапша в своем Telegram-канале отметил: первое место в рейтинге означает, что в Калужской области наиболее активно и результативно применяются беспилотные авиационные системы для решения экономических задач. "Результат закономерен. В Калужской области уже запущен научно-производственный центр БАС, набраны первые резиденты. На базе Технопарка "Профессионалитет" готовят преподавателей в отрасли среднего и среднеспециального образования для регионов страны", - подчеркнул губернатор. По его словам, несколько предприятий Калужской области производят двигатели, модули управления, программные платформы и сами беспилотники. Калужская область готовится к эксперименту по доставке корреспонденции МФЦ между тремя населенными пунктами с помощью беспилотников. "На ПМЭФ-2025 готовимся к подписанию соглашения с Самарской областью, с которой мы с прошлого года создаем кластер беспилотных систем. Системно решаем задачу, поставленную президентом России по развитию БАС-отрасли России", - подчеркнул Владислав Шапша. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250531/tsentr-2020113279.html
https://ria.ru/20250519/shapsha-2017916837.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Шапша назвал закономерным лидерство Калужской области в "дронификации"

Владислав Шапша назвал закономерным лидерство Калужской области в "дронификации"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал закономерным первое место региона по уровню "дронификации", подчеркнув, что в регионе ведется большая работа в этом направлении, в частности, запущен научно-производственный центр беспилотных авиасистем и набраны первые резиденты.
Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил пилотный рейтинг "дронификации" российских регионов, в топ-5 вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области.
В Калужской области развернут центр мониторинга беспилотников - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Калужской области разместят центр мониторинга беспилотников
31 мая, 11:09
Шапша в своем Telegram-канале отметил: первое место в рейтинге означает, что в Калужской области наиболее активно и результативно применяются беспилотные авиационные системы для решения экономических задач.
"Результат закономерен. В Калужской области уже запущен научно-производственный центр БАС, набраны первые резиденты. На базе Технопарка "Профессионалитет" готовят преподавателей в отрасли среднего и среднеспециального образования для регионов страны", - подчеркнул губернатор.
По его словам, несколько предприятий Калужской области производят двигатели, модули управления, программные платформы и сами беспилотники. Калужская область готовится к эксперименту по доставке корреспонденции МФЦ между тремя населенными пунктами с помощью беспилотников.
"На ПМЭФ-2025 готовимся к подписанию соглашения с Самарской областью, с которой мы с прошлого года создаем кластер беспилотных систем. Системно решаем задачу, поставленную президентом России по развитию БАС-отрасли России", - подчеркнул Владислав Шапша.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Более 1,5 млрд рублей направят в Калужской области на развитие села
19 мая, 18:26
 
Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
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