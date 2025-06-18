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При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих - РИА Новости, 18.06.2025
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12:12 18.06.2025 (обновлено: 12:55 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/shakhte-2023545147.html
При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих
При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих - РИА Новости, 18.06.2025
При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих
При обрушении на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области пострадали двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:12:00+03:00
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происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. При обрушении на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области пострадали двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."Предварительно, двое проходчиков горных капитальных работ, 1974 и 1975 года рождения, получили травмы, подняты на поверхность, госпитализированы в учреждение здравоохранения", — сказала собеседница агентства.По информации АО СУБР, на шахте обрушилась стенка одной из выработок. Шахтеров оттуда оперативно подняли на поверхность. На других горизонтах шахты работы продолжаются в плановом режиме.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, обрушение породы на горизонте минус 1172 метра произошло после горного удара на отметке 1040 метров во время работ по усилению стен выработки.
https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html
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происшествия, урал, русал
Происшествия, Урал, Русал
При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих

При обрушении на уральской шахте "Русала" пострадали двое рабочих

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. При обрушении на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области пострадали двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Предварительно, двое проходчиков горных капитальных работ, 1974 и 1975 года рождения, получили травмы, подняты на поверхность, госпитализированы в учреждение здравоохранения", — сказала собеседница агентства.
По информации АО СУБР, на шахте обрушилась стенка одной из выработок. Шахтеров оттуда оперативно подняли на поверхность. На других горизонтах шахты работы продолжаются в плановом режиме.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, обрушение породы на горизонте минус 1172 метра произошло после горного удара на отметке 1040 метров во время работ по усилению стен выработки.
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