https://ria.ru/20250618/shakhte-2023545147.html

При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих

При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих - РИА Новости, 18.06.2025

При обрушении на шахте на Урале пострадали двое рабочих

При обрушении на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области пострадали двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:12:00+03:00

2025-06-18T12:12:00+03:00

2025-06-18T12:55:00+03:00

происшествия

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. При обрушении на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области пострадали двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры."Предварительно, двое проходчиков горных капитальных работ, 1974 и 1975 года рождения, получили травмы, подняты на поверхность, госпитализированы в учреждение здравоохранения", — сказала собеседница агентства.По информации АО СУБР, на шахте обрушилась стенка одной из выработок. Шахтеров оттуда оперативно подняли на поверхность. На других горизонтах шахты работы продолжаются в плановом режиме.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, обрушение породы на горизонте минус 1172 метра произошло после горного удара на отметке 1040 метров во время работ по усилению стен выработки.

https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html

урал

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, урал, русал