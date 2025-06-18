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Российские войска освободили Новониколаевку в Сумской области
Российские войска освободили Новониколаевку в Сумской области - РИА Новости, 18.06.2025
Российские войска освободили Новониколаевку в Сумской области
Российские военные освободили Новониколаевку в Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:06:00+03:00
2025-06-18T12:06:00+03:00
2025-06-18T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военные освободили Новониколаевку в Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
Российские войска освободили Новониколаевку в Сумской области
Минобороны: группировка "Север" освободила Новониколаевку в Сумской области