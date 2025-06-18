https://ria.ru/20250618/semi-2023477010.html
Семьи сотрудников российского посольства накануне покинули Израиль
Семьи сотрудников российского посольства накануне покинули Израиль - РИА Новости, 18.06.2025
Семьи сотрудников российского посольства накануне покинули Израиль
Семьи практически всех российских дипломатов накануне покинули Израиль, сейчас они направляются на родину, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:59:00+03:00
2025-06-18T08:59:00+03:00
2025-06-18T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Семьи практически всех российских дипломатов накануне покинули Израиль, сейчас они направляются на родину, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live."Мы отправили всех практически супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений и других российских учреждений, их тут немного, отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет", - сказал Викторов.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023207812.html
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2025-06-18T08:59
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия
Семьи сотрудников российского посольства накануне покинули Израиль
Семьи сотрудников российского посольства, покинувшие Израиль, направляются в РФ