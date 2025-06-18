https://ria.ru/20250618/semi-2023477010.html

Семьи сотрудников российского посольства накануне покинули Израиль

Семьи сотрудников российского посольства накануне покинули Израиль - РИА Новости, 18.06.2025

Семьи сотрудников российского посольства накануне покинули Израиль

Семьи практически всех российских дипломатов накануне покинули Израиль, сейчас они направляются на родину, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:59:00+03:00

2025-06-18T08:59:00+03:00

2025-06-18T09:13:00+03:00

в мире

израиль

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023327689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b99ce1c82e09677afa92abf9a7d8d31.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Семьи практически всех российских дипломатов накануне покинули Израиль, сейчас они направляются на родину, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live."Мы отправили всех практически супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений и других российских учреждений, их тут немного, отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет", - сказал Викторов.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023207812.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на улицах Тель-Авива Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет по жилым кварталам, но никакой паники среди населения нет, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-18T08:59 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия